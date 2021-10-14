هادي العنزي



رفض الاتحاد الآسيوي لكرة السلة المحاولات الجادة التي قام بها عدد من الاتحادات الخليجية للإبقاء على إقامة البطولات الخليجية لكرة السلة بنظام التجمع في دولة واحدة، وأقر عوضا عنها إقامة البطولات بنظام الذهاب والإياب، وعليه ستكون البطولة الخليجية للأندية المزمع إقامتها في البحرين مايو 2022 آخر النسخ التي ستقام بنظام التجمع في دولة واحدة، اذ أرجع «الآسيوي» قراره إلى قرار من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) بهذا الشأن.



وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة السلة عقب اجتماعه في دبي أمس الأول إلى أن البطولة الخليجية المقبلة لن تبنى عليها نتائج آسيوية، مبينا أنها لن تكون مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، على أن تكون الغاية من إقامتها أن البطل والوصيف سيكونان قادرين على اصطحاب الفريقين أصحاب المركز الثاني في بلديهما إلى البطولة الخليجية المقبلة، والتي ستكون مؤهلة إلى كأس آسيا، على أن تقام تلك البطولة نهاية 2022 بنظام الذهاب والإياب وليس التجمع في دولة واحدة، وسيقوم الاتحاد الآسيوي باستضافة الفرق المتنافسة، ويتكفل بأجور الحكام ولجنة الإحصاء، على أن يتكلف البلد المضيف بتوفير المواصلات.