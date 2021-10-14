اجتمعت اللجنة النسائية للكرة الطائرة مساء امس الأول في مقر الاتحاد لمناقشة خطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة ووضع تصور لشكل ومواعيد مسابقات الموسم الجديد، وكذلك استكمال ما تبقى من بطولات الموسم الماضي الذي تعذر اقامته بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع عضوات اللجنة النسائية للكرة الطائرة المشكلة حديثا برئاسة د.استقلال الرقم ونائبة رئيسة اللجنة حميدة اليوسفي والشيخة لولوة سالم الصباح وريم الزعابي وسكرتير اللجنة علي الشرقاوي.



وعقب الاجتماع، كشفت رئيسة اللجنة د.استقلال الرقم، عن استكمال مسابقات الموسم الماضي بإقامة بطولة كأس الاتحاد للفتيات، وبعدها ستقام بطولة السوبر للموسم الجديد 2021-2022، مشيرة إلى أن اللجنة تطمح إلى تحقيق إنجارات كبيرة على صعيد اللعبة سوء على مستوى للمنتخبات الوطنية أو الأندية.



وقالت الرقم إن اللجنة ستقوم هذا الموسم بتنظيم عدة مسابقات على مستوى النشاط المحلي الذي يشارك فيه 4 أندية هي نادي سلوى الصباح والفتاة والعيون والنادي العربي، وذلك بالنسبة لفئة الدرجة الأولى والناشئات تحت 17 سنة وهي «الدوري وكاس الاتحاد».