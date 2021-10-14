هادي العنزي



أكد مدرب الفحيحيل ظاهر العدوني لـ «الأنباء» أن المعسكر التركي الذي أقامة الفريق في مدينة اسطنبول التركية، حقق كافة الأهداف المرصودة من قبل الجهاز الفني، خاصة أن الفريق لعب 3 مباريات ودية، شارك فيها جميع اللاعبين المختارين.



وذكر أن بطولة كأس الاتحاد ستكون فرصة مثالية للوصول إلى افضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الممتازة نوفمبر المقبل، مضيفا: «وصلت الحالة البدنية للاعبين، والانسجام فيما بينهم إلى مرحلة متقدمة، ونأمل خلال مباريات (التنشيطية) تحقيق نتائج جيدة، تعكس التطور الذي شهده الفريق على المستويين الفني والبدني»، لافتا إلى أن الفحيحيل سيظهر بشكل مغاير في بطولات الموسم الحالي.



وفيما يتعلق بمباراة التضامن التي خاضها الفريق بعد يوم واحد من وصوله من تركيا، أشار العدواني إلى أن الفحيحيل كان الأحق بالخروج بنقاط المباراة كاملة، بعدما تسيد مجريات المباراة على مدار شوطي اللقاء، موضحا: «لم نتمكن من تسجيل هدف أو أكثر يؤكد أحقيتنا في الخروج فائزين، حيث كنا الأكثر خلقا للفرص، ووصولا الى مرمى الخصم، ولكن هذا لعله يرجع إلى الإجهاد الذي ربما طال عددا من اللاعبين، خاصة ان الفريق لعب مباراة ودية قبل مغادرة تركيا، ورحلة عودة كانت طويلة نسبيا، ونأمل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة»، مشيدا في الوقت ذاته بالجودة التي يتمتع بها فريق التضامن.