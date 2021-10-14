تعمل هواوي بجد لتحسين احترافية خدمة العملاء طوال الوقت وخاصة خدمة ما بعد البيع، واكتسبت سمعة طيبة في تقديم خدمات عالية الجودة مع HUAWEI Care.

ويتوقع العملاء تلبية احتياجاتهم، ويتوقعون أن تكون العلامة التجارية تتمحور حول العملاء، ولهذا السبب توفر HUAWEI Care ضمان جودة خالية من القلق وتساعد مستخدمي هواوي على إطالة عمر خدمة المنتج، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول من الزمن.

خدمة HUAWEI Care متاحة الآن في الكويت، وهي أخبار رائعة والعملاء الذين يشترون HUAWEI Care من خلال قنوات البيع المعتمدة مؤهلون للحصول على ضمان على أجهزتهم.

ويمكن أن تساعد خدمة القيمة المضافة من HUAWEI Care المستخدمين أيضا على توفير المال على الإصلاحات (مجانا في بعض الحالات)، مع ضمان استخدام الأجزاء الأصلية وتوفير ضمان الجودة.

سيتم أيضا إصلاح الأجهزة بواسطة فنيين معتمدين في مركز خدمة عملاء هواوي. وقامت هواوي ببناء علاقة وثيقة مع عملائها على مر السنين، ويتعرف العملاء على هواوي أكثر بسبب ذلك: لقد تبلورت فلسفتها الطويلة في خدمة العملاء في HUAWEI Care، والتي تمثل تحديثا لعلاقة العلامة التجارية ذات المنفعة المتبادلة مع عملائها.

بينما ركزت هواوي سابقا على إصلاح أي ضرر تم حدوثه بالفعل، أصبحت الصيانة الوقائية الآن أولوية، بهدف التخفيف من مخاوف العملاء بشأن إصلاح الجهاز، إن شركة هواوي تنمو وتتطور باستمرار، وكذلك التزامها بتقديم خدمة عملاء دافئة وممتازة.