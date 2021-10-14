استقبل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان والنائب الثاني للرئيس فهد الجوعان صباح أمس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية بجمهورية كوسوفو دونيكا جيرفالا - شوارتز، بالإضافة الى سفير جمهورية كوسوفو لدى السعودية لولزيم مييكو، وحضر اللقاء نائب مدير عام الغرفة حمد العمر، ومسؤولو الإدارة التنفيذية.

وقالت «الغرفة» في بيان صحافي إن الوزان تطرق خلال اللقاء إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تطوير وتنمية عجلة التبادل التجاري، مشيرا إلى أهمية تعريف قطاع الأعمال الكويتي ببيئة الأعمال في جمهورية كوسوفو وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيها من خلال إقامة الفعاليات الاقتصادية المختلفة مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض التجارية، مؤكدا على استعداد الغرفة لتقديم جميع خدماتها المتاحة في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن امتنانها للغرفة على حسن الاستقبال، مشيرة الى اهتمامها بالالتقاء بالقطاع الخاص الكويتي والاستماع الى مرئياته حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما أكدت أن حكومة بلادها تعمل جاهدة على تحسين بيئة الأعمال واستغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها كوسوفو خاصة في المجال الزراعي، حيث تمتلك مساحات زراعية كبيرة غير مستغلة، وتطرقت الى بعض الأولويات الحكومية كتخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، مشيرة الى أن غالبية شعب كوسوفو دون الـ 35 عاما وهم ذوو مستوى تعليمي مرتفع وكفاءة عالية، الأمر الذي يجعل العنصر البشري أحد أهم الموارد التي يمكن توظيفها في مجال التصنيع.

بدوره، أوضح فهد الجوعان أن احصاءات التجارة الرسمية تشير الى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وكوسوفو دون المستوى المأمول وهذا يتطلب مضاعفة الجهود المشتركة في سبيل رفع الميزان التجاري، مؤكدا على استعداد القطاع الخاص الكويتي في عمل شراكات تجارية واستثمارية مع نظيره الكوسوفي في حال توافر بيئة الأعمال المناسبة.

من جانبه، أوضح سفير جمهورية كوسوفو أن بلاده تدخل في عضوية اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى (CEFTA) والتي تهدف الى تسهيل حركة التجارة مع دول أوروبا الغربية، الأمر الذي يعتبر ميزة يمكن استغلالها في حركة النقل التجاري، ومن ناحية أخرى أشار إلى أنه سنويا يتم إدخال ما يقارب 35 ألفا من العنصر الشبابي في سوق العمل مما يجعل كوسوفو وجهة واعدة في مجالات التصنيع المختلفة.