أطلقت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية مشروع «دفء الشتاء» لهذا العام، الذي يعتبر من المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية في جمهورية قيرغيزيا، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر، ويهدف إلى توفير الفحم ومواد التدفئة وكسوة الشتاء للأرامل والأيتام والفقراء والمساكين الذين هم في أمسّ الحاجة لمد يد العون والمساعدة.



في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع «إن هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين»، فقد قال النبي ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»، مبينا أن «الصفا الخيرية» تحرص سنويا على إطلاق هذا المشروع، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير جدا في جمهورية قيرغيزيا، مع انتشار الفقر وعدم توافر أجهزة التدفئة في تلك القرى الفقيرة.



وعن تفاصيل المشروع، أوضح أنه يستهدف 3 آلاف أسرة من الأرامل والأيتام والمساكين، حيث سيتم توزيع مواد التدفئة من الفحم وكسوة الشتاء والبطانيات، مبينا أن تكلفة طن الفحم 30 دينارا، والكسوة الشتوية 15 دينارا، بينما تبلغ تكلفة البطانية 8 دنانير.



ودعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات وأصحاب الشركات إلى المساهمة بإغاثة إخوانهم في قيرغيزيا، فهم يستصرخون هذه القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء لتخفف عنهم برد الشتاء القارس، وتسهم في رسم البسمة على وجوه الأرامل والمساكين والأيتام، وإدخال السعادة على قلوبهم، تطبيقا لمبدأ التكافل، وتعزيزا لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج، وذلك بالتبرع عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم 22233322 أو من خلال الموقع الإلكتروني alsafakw.com.