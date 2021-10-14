عطوي: نرحب بجميع المهتمين بمشاهدة أفضل اللاعبين في الكويت وهم يتنافسون للحصول على الجائزة النهائية



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية - stc عن انطلاق البث المباشر للحدث النهائي الكبير لبطولة stc Masters على الصفحة المخصصة للمسابقة على موقع stc الإلكتروني



masters.stc.com.kw، والتي سيتابع فيها المشاهدون التحديات بين الأبطال الفائزين في مسابقة الألعاب المنظمة بالتعاون مع Zawaya Gaming.



وفي بيان لها، دعت stc جميع المشاهدين المهتمين بالبث المباشر للعرض النهائي في يومي الجمعة والسبت المقبلين 15 و16 أكتوبر 2021، لمتابعة نتيجة التحدي المشتعل بين 176 متأهلا للتصفيات النهائية ليتنافسون على اللقب لهذا الموسم.



وتتكون المسابقة من 4 ألقاب على ألعاب: FIFA, Call of Duty, PUBG, Fortnite حيث حصل المتسابقون النهائيون على فرصة للتأهل للمرحلة النهائية الكبرى من خلال البطولات الأسبوعية التي أقيمت على مدار الشهور الماضية من أجل التأهل للنهائي الضخم.



من جانبه، قال م.عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: إن عدد اللاعبين المشاركين في الموسم الأول من stc Masters يعد شهادة على مستوى الإقبال المتميز على مثل هذه المسابقات في الكويت.



وأضاف: نحن فخورون باستضافة النهائي الكبير القادم في 15 و16 أكتوبر، والتي ستشهد تتويج الأبطال الفائزين في مسابقة stc Masters. ومن هذا المنطلق، نرحب بجميع اللاعبين والمهتمين بمشاهدة عدد من أفضل اللاعبين في الكويت وهم يتنافسون للحصول على الجائزة النقدية في النهائي الضخم.



وتابع: تعكس النتيجة الناجحة للموسم الأول من stc Masters رؤيتنا بأن نصبح مركز الرياضات الإلكترونية المفضل في الكويت. وسيكون الموسم الأول بمنزلة نقطة انطلاق رحلة stc في عالم الرياضة الإلكترونية. وسنواصل سعينا من أجل تحسين أنماط حياة عملائنا وتقديم مفاهيم جديدة تهدف إلى تحويل السوق المحلي عبر مختلف الصناعات.



هذا، وتوفر stc Masters للاعبين فرصة التنافس على جائزة مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف دولار، تمنح للفائزين النهائيين في المسابقات التي شاركوا فيها طوال الموسم. وتأهل اللاعبون لنيل أربعة ألقاب بعد خوض منافسات في أكثر من 16 بطولة للوصول إلى النهائي الضخم.



ومع نهاية الموسم الأول، ستبدأ التجهيزات لمسابقة stc Masters في نسختها الثانية. سيشهد المتابعون والمتسابقون موسما أطول وأكثر شمولا مع الحرص على المحافظة على المعيار نفسه والجودة التي تتميز بها المسابقة للمشتركين المحليين لإثبات مهاراتهم كأفضل لاعبين في الكويت.