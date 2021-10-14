شفيقة العوضي: الدفعة الأولى للحملة شملت 29 طالباً وتم توظيف 6 منهم والثانية ضمت 30

رابعة الجمعة: ذوو الاحتياجات فاعلون في المجتمع والإعاقة إعاقة العقل عن التفكير والعطاء



آلاء خليفة



قالت الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله إن الكويت ولادة بالمبدعين والعاملين في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرة إلى أنها تشكل رقما صعبا في العمل الخيري العالمي حيث ان مشروعاتها امتدت إلى أركان المعمورة ويحق لها أن تفتخر بأبنائها.



جاء ذلك خلال الحفل الذي اقيم صباح امس للإعلان عن انطلاقة برنامج الدفعة الثالثة «خدمة العملاء» الذي تنظمه الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بالتعاون مع معهد البناء البشري لتدريب ذوي الاعاقة ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم»، وتكريم الموهوبين منهم المرشحين للفوز بجائزة عمار في المملكة العربية السعودية.



وأضافت انه يحق لنا أن نفخر بأبناء الكويت من ذوي الهمم الذين استطاعوا ان ينافسوا على جائزة عمار بالسعودية.



من جانبها، أكدت المدير العام لهيئة ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي أن الإصرار والمصابرة من قبل أبنائنا المعاقين هو انتصار حقيقي لهم، مشيرة إلى أن حملة شركاء لتوظيفهم نسعى من خلالها إلى تأهيل وتوظيف وتشغيل الأشخاص من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كأشخاص فاعلين ومساهمين في خطة الدولة الإنمائية.



وأعلنت العوضي عن تدشين البرنامج الثالث من حملة شركاء لتوظيفهم، مشيرا إلى أن شركاء الحملة قاموا بتحويل الحلم إلى حقيقة وكانوا سببا في توحيد الرؤى مما كان سببا في تخريج الدفعة الأولى من الحملة والتي ضمت 29 طالبا وتم توظيف 6 منهم والدفعة الثانية شملت 30 طالبا وتم توظيف 6 منهم في القطاع الحكومي و24 بالخاص.



وأشارت العوضي إلى أن العدد قد يبدو قليلا لكن من ينظر إلى الجهود التي بذلت من العديد من المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية كبيرة، مؤكدة ضرورة استمرار مثل هذه المبادرة بما يعزز مكانة الكويت على الصعيد الدولي.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي في «نماء» الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي إن حملة شركاء لتوظيفهم انجاز نوعي للكويت، مشيرا إلى أن كثيرا من الممارسات تنتهي بالتدريب، أما الانتهاء بالتوظيف فهى خطوة غير مسبوقة ومستحقة، متوجها بالشكر إلى البنوك واتحاد المصارف لجهودهم في دمج ذوي الهمم وإنشاء بيئة حاضنة لهم.



وأكد العتيبي أن صناعة الخير يشترك فيها كل أبناء الوطن الذين جبلوا على حب الخير والتسابق إليه، مبينا أن العمل الخيري تطور عبر السنين من العمل الفردي والعائلي إلى المؤسسي في إطار السياسات التي تضعها الحكومة، ممثلة بوزارتي الشؤون والخارجية.



من جهتها، قالت رئيس فريق البناء البشري م.عواطف السلمان: نستذكر باحترام وتقدير الدور التنموي الذي قامت به الجهات الرعاية والداعمة والتي ساهمت باستمرار حملة شركاء لتوظيفهم بعد نجاح التجربتين الأولى والثانية، وتفخر منظومة البناء البشري بأن يكون إحدى أذرعها معهد البناء البشري للتدريب.



وتابعت السلمان: يسر معهد البناء البشري على هامس تدشينه للبرنامج الثالث لحملة شركاء لتوظيفهم أن يقدم تكريمه لأبنائه الموهوبين والمبدعين ممن ترشحوا لنيل جائزة عمار الدولية لدعم ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معلنة عن رابط مبادرة أمل لدعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة بالتعاون مع حاضنة «ميك قروب» وعدد من الجهات.



في السياق ذاته، أعربت كبير مستشاري الأمم المتحدة بالكويت رابعة حسين مكي الجمعة عن شكرها للقائمين على هذه الشراكة، موجهة تهنئتها الخالصة للفائزين في المسابقة.



وأكدت الجمعة أن ذوي الاحتياجات الخاصة فاعلون في المجتمع والإعاقة ليست إعاقة جسدية وإنما إعاقة العقل عن التفكير والعطاء، مؤكدة ان الأمم المتحدة تدعم جميع البرامج الحكومية ومؤسساتها لدعم هذه الفئة، وهي شريك أساسي في دعم هذه الفئة، معربة عن شكرها لمؤسسات المجتمع المدني لدمجها في المجتمع.