أسامة أبوالسعود



أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ان الدورة الحادية عشرة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته سوف تقام خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير المقبل وذلك برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن المسابقة تقام سنويا تحت رعاية كريمة وسامية، وهو خير دليل على اهتمام القيادة في البلاد بحفظ القرآن الكريم ودعم ومساندة الحفظة وتشجيعهم وإكرامهم، كما أن حرص الكويت على استمرار إقامة هذه الجائزة سنويا تحت أي ظرف من الظروف يؤكد ريادة الكويت في العالم كدولة راعية لشؤون القرآن الكريم، والتأكيد أيضا على رؤية وزارة الأوقاف الريادية في العمل الإسلامي.

وأضاف، إن الجائزة سوف تقام «أونلاين»، وذلك بعد نجاح الوزارة في تجربة «التعليم عن بعد» من خلال مراكزها القرآنية، وسوف تقام تقنية «عن بعد» في سفارات الكويت بالخارج، ومن أهداف الدولة خلق روح التنافس في حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت في حفظ والتلاوة، وكذلك رعاية حفاظ القرآن الكريم من الجيل الصاعد وتحفيزهم، وصولا إلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم.

وتابع: من أهداف الجائزة أيضا إبراز الوجه الحضاري للكويت كراعية للقرآن الكريم على مستوى العالم، وتكريم الشخصيات البارزة المعنوية والاعتبارية التي تقوم على خدمة القرآن الكريم على مستوى العالم، إضافة إلى ترسيخ القيم الإسلامية من المنظور القرآني من خلال إقامة فعاليات للجائزة، والسعي لجذب واستقطاب شباب الأمة نحو كتاب الله، واستشعار علو قيمه، وسمو معانيه، وشرف مكانته.

وأشار إلى أن عدد الدول المشاركة في الجائزة سوف يبلغ أكثر من 45 دولة، مشيرا إلى أن الجائزة تتوزع على 4 فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، والثاني: التلاوة والترتيل، والثالث: حفظ القرآن الكريم مع التجويد لصغار الحفاظ، بينما الفرع الرابع سوف يكون لجائزة أفضل مشروع تقني لخدمة القرآن الكريم.