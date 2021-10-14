وقّع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع السفارة الهندية لدى البلاد جدول برنامج التعاون الثقافي المشترك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 60 لإنشاء العلاقات الكويتية -الهندية وذلك في مكتبة الكويت الوطنية.



وقال الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل في كلمته خلال توقيع برتوكول البرنامج الثقافي إن للهند مكانة خاصة لدى الكويت وارتباطا منذ القدم ويتمثل ذلك بخطوط التجارة العالمية والتزود بكل السلع التي تتطلبها الحياة في البلاد.



وأضاف الأنصاري أن توقيع البرنامح الثقافي يعتبر مؤشرا واضحا على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية والتراثية بين البلدين، مشيرا إلى أن المجلس ممثلا بقطاع الثقافة حريص جدا على تفعيل هذا البرنامج وإظهاره بشكل راق.



وأوضح أن جدول فعاليات البرنامج الثقافي مليء بالأنشطة الثقافية والفنية ويمتد إلى منتصف شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أنه سيحظى باهتمام كبير خصوصا لدى أفراد الجالية الهندية في الكويت والتي تأتي في المرتبة الأولى من ناحية العدد.



من جانبه، قال السفير الهندي سيبي جورج في كلمته إن البرنامج الثقافي سيتضمن تعاونا ثقافيا وفنيا متنوعا مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على العلاقات بين البلدين، مستعرضا فقرات البرنامج الممتد لمنتصف العام المقبل.



وأضاف جورج أن ذكرى مرور 60 عاما على العلاقات الثنائية مناسبة مهمة في مجال الصداقة والتعاون بين البلدين ومبنية على رؤى قيادتيهما العليا وتقارب الشعبين الصديقين، معربا عن الشكر للأمين العام للمجلس والعاملين فيه لدورهم في تنمية أشكال التعاون الثقافي والفني بين الطرفين.



وتلا توقيع البرنامج من أمين عام المجلس والسفير الهندي تبادل الدروع والهدايا التذكارية واستعراض فيلم ثقافي وتراثي حول الحياة في الهند وتوزيع كتاب تاريخ العلاقات الكويتية - الهندية وهو من إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باللغتين العربية والإنجليزية على الجمهور الحاضر.