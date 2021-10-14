استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية بجمهورية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز والوفد الرسمي المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.



حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.



إلى ذلك، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في قصر بيان نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا جيرفالا شوارتز والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. حضر المقابلة، مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر عبدالله الهين.



إلى ذلك، أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهاني سموهم له بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب اعضاء مجلس النواب، كما جرى خلاله استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، متمنيا سموه لجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار، وراجيا له دوام الصحة وموفور العافية.



وأجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا برئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهاني سموهم له بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب اعضاء مجلس النواب، متمنيا سموه لأعضاء مجلس النواب كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة العراق الشقيق وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من تقدم وازدهار، وراجيا له موفور الصحة ودوام العافية.



كما أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالين بمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في جمهورية العراق ومسعود بارزاني الرئيس السابق لإقليم كردستان نقل خلالهما تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتهاني سموهم لهما بنجاح الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، متمنيا سموه لأعضاء مجلس النواب كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة العراق الشقيق وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من تقدم وازدهار، راجيا لهما دوام الصحة والعافية.



ومن جانبه عقد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والجاليات بجمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا جيرفالا في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت.



وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية منها إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وقد أعقب جلسة المباحثات التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين الصديقين في عدد من مجالات التعاون بينهما.