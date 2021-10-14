«ندمت على رفضي دور البطولة في أفلام حققت نجاحاً باهراً»
مادونا، المغنية الأميركية، تعترف بأنها رفضت لعب دور البطولة النسائية في فيلمي ماتريكس وكات ومان.
«إنها بارعة في الأرقام»
صحيفة الانترسبت الأميركية المستقلة تؤكد أن الرئيس الأميركي السابق ترامب رشح بالفعل ابنته، إيفانكا ترامب، لإدارة البنك الدولي، بهذا الوصف لوزير خزانته.
«مع المقاطعة والعقوبات على إسرائيل»
سالي روني، الروائية الأيرلندية، ترفض منح حق ترجمة رواياتها إلى اللغة العبرية لأي هيئة لا تقر بمبدأ مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
«8 أقراص يومياً لمدة 5 أيام لعلاج كوفيد، لمنع تدهور الإصابة»
شركة ميرك للأدوية الأميركية تتقدم بطلب لترخيص أقراص لعلاج كوفيد-19 باسم مولنوبرافير، بعد تجاوز نسبة نجاحه في التجارب 50%.