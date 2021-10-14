«مع المقاطعة والعقوبات على إسرائيل»

سالي روني، الروائية الأيرلندية، ترفض منح حق ترجمة رواياتها إلى اللغة العبرية لأي هيئة لا تقر بمبدأ مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.