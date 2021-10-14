أوضحت جمعية إحياء التراث الإسلامي في تقرير لها حول أعداد المهتدين الجدد والأنشطة التي تقدمها لهم من خلال مراكز الهداية التابعة لها أن عدد المهتدين الجدد منذ بداية هذا العام في محافظة الجهراء فقط بلغ (45) مهتديا ومهتدية، وهم (18) رجلا، و(27) امرأة من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال مركز الهداية للتعريف بالإسلام وتوعية الجاليات.



أما في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير فقد بلغ (88) مهتديا ومهتدية من جنسيات مختلفة، وذلك من خلال مشروع (بلغني الإسلام) الذي يشرف عليه مركز الهداية للتعريف بالإسلام، وهم (25) رجلا، و(63) امرأة.



حيث تقوم مراكز الهداية التابعة للجمعية في مختلف مناطق الكويت بطرح مشاريع عديدة للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بهدف التعريف بالإسلام وتعليم المسلمين التوحيد، ومتابعة المهتدين الجدد، وإقامة الدروس الشرعية، وتوزيع المصاحف والكتب، بالإضافة إلى تنظيم رحلات العمرة للجاليات.



وذلك بهدف استغلال وجود الكثير من الجاليات الأجنبية، وحاجة هؤلاء إلى من يرشدهم الى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بتوفير دعاة على دراية بلغة كل جالية ليسهل التواصل وتبليغ دين الله.



والجمعية إذ تقوم بمثل هذه الأنشطة فإنها تأمل التفاعل والاهتمام ممن لديهم خدم يريد دعوتهم الى الإسلام وتعليمهم دين الله تبارك وتعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».