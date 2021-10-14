

بارك المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية اختيار ابن الكويت محمد الياسين لشغل منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي، مشيرا إلى أن الياسين هو أول من يتولى هذا المنصب كونه منصبا مستحدثا، وقد تمت تزكيته من ممثلي الدول العربية الأعضاء في المكتب.



وقال المطوع ان الياسين من خيرة شباب الكويت ويستحق هذا المنصب بجدارة، كما أن إسناد هذا المنصب لأحد أبناء الكويت يعكس مكانة الكويت المرموقة والجهود الديبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد من جهة، كما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بشريحة الشباب وتوفير الإمكانيات اللازمة لتشجيعهم كونهم عماد المجتمع ويمثلون 70% من الكويتيين، لذلك فإن الحكومة لا تألو جهدا في دعم الشباب وتشجيعهم في كل المجالات التنموية وتوعيتهم وتثقيفهم ليكونوا قادة المستقبل.



وتمنى المطوع السداد والتوفيق لنائب رئيس المجلس في تحقيق أهداف المجلس ورسالته السامية وخدمة شريحة الشباب العربية بشكل عام والكويتي بشكل خاص.