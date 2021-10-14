أكد مدير جناح دولة الكويت في (إكسبو دبي 2020) د. بدر العنزي، أن كل ما يعرضه الجناح من فعاليات وعروض سواء كانت فنية أو موسيقية أو ورش عمل وندوات وابتكارات ينفذها كويتيون يتخذون من الأصالة والتاريخ والتراث ركيزة أساسية لأي عمل من أعمالهم وبما يصب في إنجاح المشاركة الكويتية في هذا المحفل الدولي.

وقال العنزي في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن دولة الكويت تشارك في منطقة الاستدامة بمعرض (إكسبو دبي 2020) ترسيخا للعمل وفق ركائز خطة التنمية 2035 مضيفا أن من ضمن أهداف المشاركة دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإنجاح هذه التظاهرة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تأكيد حضور دولة الكويت في المحافل الدولية كذلك جذب الاستثمارات الخارجية من خلال الشراكات الاقتصادية الدولية.

وأوضح أن ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلة موسيقية في جناح الكويت الأسبوع الماضي عار من الصحة وأن العروض الفنية والموسيقية بالجناح الكويتي اقتصرت حتى الآن على حفل افتتاح الجناح التي تضمنت تقديم ثلاث أغان وطنية للفنانين عبدالله الرويشد وبشار الشطي وشهد العميري إضافة إلى فرقتي التلفزيون والإذاعة التابعتين لوزارة الإعلام.

وأشار إلى أن جميع الدول المشاركة في (إكسبو دبي 2020) تعرض ثقافتها وفنونها وتاريخها وبيئتها لزوار المعرض المتوقع أن يصل عددهم إلى 25 مليون زائر.