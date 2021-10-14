بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد للامير تركي بن محمد والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت الوكالة ان الامير تركي بن محمد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الى امير قطر وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء.

وأضافت ان امير قطر حمل الامير تركي تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام الرفعة والنماء.