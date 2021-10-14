طرحت خدمة البث العالمية "ديزر" خاصية جديدة تتيح من خلالها مكتبتها الموسيقية، التي تتكون من 73 مليون أغنية ، لمستخدمي فيسبوك وديزر.

وقالت "ديزر" ، في بيان صحفي اليوم الخميس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إن 90?? من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يشاركون الموسيقى أو المحتوى المرتبط بالفنانين ، مشيرة إلى أن كل ما لديها هو الموسيقى ، وبدءا من اليوم يمكن للمستخدم إخبار جميع الأصدقاء من خلال خيار مشاركة القصص على فيسبوك من على منصة ديزر، للتعبير عن المزاج اليومي واللحظات السعيدة بالموسيقى والأغاني الممتعة.

وأشارت إلى أن المستخدم وأصدقاءه سيتمكنون من سماع 20 ثانية لأي أغنية من "القصص"، ويمكن أيضا تخصيص قصة المستخدم لجعلها شخصية عن طريق إضافة ملصقات ونصوص وفلاتر ورموز تعبيرية.

لا تتردد في الإرسال بقدر ما تريد من المقاطع الصوتية إلى الفنانين أو الألبومات أو قوائم التشغيل أو البودكاست كل ما تحتاجه هو تثبيت تطبيق Deezer و Facebook على جهاز المحمول، وفقا للبيان .

ولفتت "ديرز" إلى أن المشتركين في Deezer سيكون لديهم وصول سريع وفوري إلى الأغاني كاملة، لكن كل ما عليهم فعله هو الضغط على شعار ديزر في الزاوية العلوية اليسرى في "القصص".

وسيحصل المستخدمون غير المشتركين على عينة مدتها 20 ثانية وخيار تشغيل مزيج متعلق بالأغنية والفنان.

وقال ماثيو جورفان ، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في Deezer إن "مشاركة الموسيقى تلعب دورًا كبيرًا في مساعدتنا على اكتشاف نغمات جديدة والتواصل مع أصدقائنا، وإن تكاملنا مع Facebook Stories يتيح لمحبي Deezer مشاركة ما يدور في أذهانهم من خلال الفنان أو المسار المفضل لديهم".

وقالت "ديزر" ، في بيانها ، إن ميزة Deezer''s Facebook Stories متاحة عالميًا لكل شخص لديه حساب Deezer و Facebook.