من أكبر الكبائر



ما حكم من شهد زورا؟



٭ يقول الله سبحانه وتعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور). وقال الله تعالى (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا)، شهادة الزور من اكبر الكبائر ومن الذنوب العظيمة ومن الشهادات الخطيرة والتي قد يبنى عليها أحكام لا يتوقعها المزور وقد يترتب عليها حكم الاعدام او الفصل من الوظيفة او تفريق وتشتيت الأسر، فالمزور في شهادته في حقيقة الامر انه لم يظلم شخصا واحدا، وشاهد الزور قد يكون بينه وبين شخص ما خلاف ولكنه تعدى ليظلمه، وزاد في الظلم ليتعدى الى اسرة كاملة، فشهادة الزور ظلم يتعدى على الناس وأعراضهم، لذا نقول على شاهد الزور التوبة من هذا الذنب الكبير وأن يعيد الأمور إلى نصابها بنقض الشهادة وطلب العفو من المظلوم وإلا فإن توبته ناقصة ومازالت مخالفة لأمر الله عزّ وجلّ وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم.



سجود السهو



ما الحكم إذا ترك المصلي التشهد الأول ناسياً؟



٭ يجب عليه سجود السهو إذا لم يجلس في التشهد الأول سجد للسهو سواء في المغرب او في الظهر او في العصر او في العشاء، ولكن لو تنبه قبل ان يستتم قائما رجع وجلس وأتى بالتحيات فإن استتم قائما ولم ينتبه ولم ينبه أكمل صلاته ثم سجد سجدتين للسهو قبل التسليم، وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ناسيا فلما أنهى صلاته وأكملها سجد سجدتين للسهو قبل ان يسلم، قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).



نسي سجدة



ما الحكم إذا نسي المصلي سجدة من السجدتين خلال صلاة الفرض؟



٭ إذا نسي المصلي سجدة بطلت الركعة التي ترك فيها السجدة وقامت الثانية مقامها اي تصبح السجدة الأولى، فمتى تذكر يأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها السجدة، وسجد للسهو إذا كان إماما، اما اذا كان مأموما فإنه يقضي وبعد تسليم إمامه يقوم ويأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها السجود وهذا يكفيه ويحصل المطلوب وتصح صلاته بإذن الله.



قصار السور



سائلة تقول إنها لا تحفظ إلا المعوذتين والسور القصار وتصلي الصلاة بسورة الإخلاص في كل الفروض فهل تقبل صلاتي؟



٭ قراءة السور القصيرة في الصلاة وتكرارها والاستمرار عليها لا يبطل الصلاة ولا ينقص من أجرها، قال الله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) وقال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).



نسي عدد الركعات



سائل: أحيانا لا أتذكر كم ركعة صليت ثلاثا أم أربعا، فهل أعيد الصلاة؟



٭ إذا لم يتذكر المصلي كم صلى في صلاته من الركعات ثلاثا ام اربعا فإنه يبني على الأقل اي ثلاث ركعات ويأتي بالرابعة ويسجد سجود السهو وبهذا يحصل المطلوب. قال الله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).