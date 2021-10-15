كشف عضو اللجنــة الأولمبيـــة الكـويتية الشيخ مبارك فيصل النواف عن جهود كبيرة تبذلها اللجنة الأولمبية الكويتية لتوفير مضمار دائم وخاص بلاعبي وهواة الدراجات الهوائية من اجل ممارستها في بيئة آمنة بعيدا عن الطرق للمحافظة على سلامتهم.

وأشار النواف إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن بهدف سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية والاستقرار على تخصيص مضمار خاص ودائم لممارسة هذه اللعبة التي تشهد إقبالا كبيرا من شرائح المجتمع كافة.

وأضاف أن «الأولمبية الكويتية» نجحت في توفير مضمار وكحل مؤقت من خلال التعاون مع حلبة السيارات في مدينة الكويت لرياضة المحركات، حيث سيتم تخصيص يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع لمزاولة رياضة الدراجات الهوائية، لافتا إلى أن يوم السبت سيكون من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا فيما سيكون يوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثامنة مساء، متمنيا أن تلقى جهود اللجنة الأولمبية نجاحا لاسيما ان الهدف الأهم هو سلامة اللاعبين وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للوصول إلى المستويات المطلوبة.