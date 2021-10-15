اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي 14 شخصا بتهمة الاشتباه في «تمويل إرهابيين» في سورية، وذلك بعد قيامه بعمليات مداهمة متفرقة في البلاد.



وذكر الأمن الروسي، في بيان نقلته قناة «زفيزدا» الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أمس، أن الاعتقالات جرت في مناطق موسكو وجمهورية داغستان وخاباروفسك وكورجان وبينزا وأوليانوفسك وسامارا.



وأشار البيان إلى أن التحقيقات، التي قام بها رجال الأمن، أثبتت أن المشتبه بهم كانوا يقومون بتوفير الأموال على أساس عقائدي ديني، موضحا أنه تمت مصادرة وسائل اتصال وأدوات استخدمت لإرسال الأموال وأنشطة غير مشروعة ومطبوعات دينية متطرفة.



وأكد الأمن الروسي أنه جرى العثور على أسلحة وذخيرة مختلفة في الأماكن، التي تم فيها اعتقال المشتبه بهم، لافتا إلى رفع دعوى جنائية بحق الموقوفين وفق مواد القانون الروسي المتعلقة بالمساعدة في أنشطة إرهابية.