وكيل الدفاع: تسخير كل إمكانات قطاع «هندسة المنشآت» لدعم الجهات العسكرية والمدنية بالوزارة



دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الضباط المرقين من الدفعتين 36 و43 إلى أن يكونوا دائما قدوة في تعاملهم ومثالا يحتذى في أقوالهم وتصرفاتهم وأن يعملوا بكل إخلاص وتفان لخدمة وطنهم وحمايته والذود عن ترابه الغالي.



جاء ذلك في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش بمناسبة ترقية الضباط من الدفعتين 36 و43 على نيلهم ثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى القوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وذلك بصدور المراسيم الأميرية بترقيتهم.



وهنأ الشيخ حمد جابر العلي الدفعتين على الترقيات التي تأتي ثمرة الجهد والمثابرة والعمل المخلص الدؤوب الذي بذله الضباط في مختلف المهام والواجبات التي كلفوا بها كل حسب مجاله واختصاصه وتحملهم للأمانة والمسؤولية المنوطة بهم.



وتمنى أن تشكل الترقيات حافزا للضباط ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا المعطاء، داعيا إياهم إلى مواصلة التعليم والتدريب والتعاون مع قياداتهم ورعاية وتوجيه مرؤوسيهم للمضي قدما في استكمال مسيرة البناء والتطوير لوحدات الجيش والنهوض بمستوى التأهيل والإعداد والجاهزية لمنتسبيها.



وأضاف أن وزارة الدفاع تطمح إلى بناء جيش يكون عماده التسلح بالعلم وبناؤه يقوم على دعم الإبداع ومكافأة التميز ورعاية الموهبة بهدف النهوض بمستوى قواتنا المسلحة وتحقيق الآمال والغايات التي نتطلع إليها جميعا.



ودعا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو نائب الأمير وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم وسدد على طريق الخير خطاهم.



من جانب آخر، أكد وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د. فهد جابر العلي تسخير كل امكانات قطاع هندسة المنشآت العسكرية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية بالوزارة.



جاء ذلك في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش عقب زيارة تفقدية للشيخ فهد جابر العلي إلى مصنع السلاح والذخيرة والمستودعات الجنوبية التابعين لقيادة السلاح والذخيرة بهيئة الامداد والتموين في منطقة الجليعة تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



واستمع الوكيل خلال الزيارة لشرح مفصل من ضباط هيئة الامداد والتموين لمعرفة آخر التطورات في آلية العمل والاجراءات المتبعة، كما اطلع على المعدات والأجهزة المستخدمة في خط سير الانتاج ومتابعة الدور الذي تقوم به هندسة المنشآت العسكرية.



وتفقد آليات ومعدات فريق طوارئ الأمطار التابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الجنوبية لتقديم الاسناد والدعم الهندسي لوزارة الأشغال العامة تحقيقا لكل ما من شأنه خدمة البلاد.