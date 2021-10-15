تستأنف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع مسعى باريس سان جرمان لاستعادة توازنه عقب خسارته الأخيرة أمام رين (0-2)، عندما يستضيف أنجيه اليوم في المرحلة العاشرة.



وكان رين أوقف قبل أسبوعين الانتصارات المتتالية لضيفه سان جرمان المتصدر وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم في المرحلة التاسعة من البطولة، وحرمه من الفوز التاسع تواليا فتجمد رصيده عند 24 نقطة.



في خضم مسعى التعويض والعودة إلى سكة الانتصارات، تبقى مسألة بقاء النجم كيليان مبابي من عدمه، حديث الساعة في النادي، حيث قال مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مقابلة مع إذاعة «كادينا سير»: «سأكون سعيدا إذا بقي هنا (مبابي) لسنوات عديدة».



وأضاف «نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم، بإمكانيات هائلة، يبلغ من العمر 22 عاما فقط.

سيحاول النادي إقناعه وإغراءه بالبقاء هنا»، قبل انتهاء عقده في يونيو 2022.



إلى جانب ذلك، تبرز أيضا مسألة الإصابات في النادي، فقد أصيب حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس في ذراعه الأيمن خلال مباراة منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة في التصفيات المونديالية.



ومع وجود الإيطالي جانلويجي دوناروما تبدو الأمور ضمن السيطرة في هذا المركز.



غير أن المشكلة الأكبر تكمن في استمرار غياب المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الفرنسي منذ انتقاله من ريال مدريد.



وتتواصل المرحلة العاشرة من الدوري غدا السبت عندما يحل حامل اللقب ليل ضيفا على كليرمون-فيران، فيما يستقبل ليون موناكو.