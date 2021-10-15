أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التوصل إلى اتفاق مع لاعب وسطه بيدري لتمديد عقد الأخير حتى العام 2026، بما يتضمن بندا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.16 مليار دولار).



وقال النادي الكاتالوني في بيان «اتفق برشلونة واللاعب بيدرو غونساليس (بيدري) على تمديد العقد حتى 30 يونيو 2026، البند الجزائي محدد بمليار يورو».



وأضاف برشلونة أن مراسم توقيع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما ستقام اليوم.



وتأتي هذه الصفقة بمنزلة دفعة كبيرة لبرشلونة، الذي أثقلته الديون وأرغمت العديد من لاعبيه البارزين على مغادرة النادي، كالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقبله الأوروغوياني لويس سواريز.