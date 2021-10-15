«سأعود إلى الجزء 8، بشرط ألا يجمعني أي مشهد مع فان ديزل»
دوين جونسون، الممثل الأميركي، يعترف بخلافات عميقة مع الممثل فان ديزل، ويشترط عدم التمثيل أمامه في أي مشهد بالجزء الثامن من مسلسل Fast & Furious.
«لأن المطبخ هناك يظل مفتوحاً 24 ساعة»
جيسون ميلر، المستشار السابق للرئيس السابق ترامب، يفسر سبب خسارة ترامب للوزن بعد مغادرة البيت الأبيض.
«المليارديرات الذين يطلقون أنفسهم إلى الفضاء يمكن أن يتحملوا مزيداً من الضرائب»
اليزابيث وارين، السيناتور الأميركية الديموقراطية، تتحدث عن مصادر تمويل الميزانية الطموحة للحكومة الأميركية الجديدة.
«المغني مايكل بولتون، أفضل من جون بولتون، كمستشار للأمن القومي»
آدم شيف، السياسي الأميركي، يسرد في كتابه الجديد، اعتراضه على تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي للرئيس السابق ترامب.