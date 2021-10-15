«سأعود إلى الجزء 8، بشرط ألا يجمعني أي مشهد مع فان ديزل»

دوين جونسون، الممثل الأميركي، يعترف بخلافات عميقة مع الممثل فان ديزل، ويشترط عدم التمثيل أمامه في أي مشهد بالجزء الثامن من مسلسل Fast & Furious. دوين جونسون، الممثل الأميركي، يعترف بخلافات عميقة مع الممثل فان ديزل، ويشترط عدم التمثيل أمامه في أي مشهد بالجزء الثامن من مسلسل Fast & Furious.