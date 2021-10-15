كشفت الفنانة نجلاء بدر عن ذكريات بداية عملها مذيعة في مجموعة MBC السنوات الماضية، وقالت إنها كانت وما زالت تدرس في السنة الثالثة في كلية إعلام، وفي الإجازة الصيفية سافرت إلى سلطنة عمان، حيث يعمل والدها، وعملت في التلفزيون هناك، وفي ذلك الوقت تلقت اتصالا هاتفيا وعرض عليها أن تعمل في «MBC» لندن. وأشارت إلى أنها ظنت في البداية أنه مقلب ولم تصدق الأمر، ثم عندما عادت إلى مصر تلقت اتصالا آخر وتأكدت أن العرض حقيقي، لكن في ذلك الوقت رفض والدها سفرها قبل إنهاء دراستها، فانتظرت حتى حصلت على شهادتها.



وأوضحت أنها قدمت برنامج «اخترنا لكم» بدلا من الإعلامية شافكي المنيري، التي في ذلك الوقت كانت تزوجت من الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم وتركت العمل، ووجهت نجلاء الشكر لها لأنها دربتها لفترة قبل بدء العمل. وتابعت أنها أرهقت نفسيا خلال هذه الفترة، كانت صغيرة في السن وعاشت في غربة بمفردها وعليها أن تؤسس حياتها، وكانت مسؤولة عن كل العمل، مؤكدة أن فترة عملها كانت بالنسبة لها فترة تدريب وتعليم، وكان الهدف أن يتم جعلها نجمة إعلامية.



واستكملت نجلاء: أفضل مراحلي كانت أيام عملي مذيعة في «MBC»، موضحة أن استمرار مجموعة القنوات كل هذه السنوات دليل على نجاحها وتألقها، موجهة آخر كلمة للقناة بقولها «بحبك أوي».