عبدالعزيز الفضلي

تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» حول جهود وزارة التربية لمعالجة فاقدي التعليم، أكدت مديرة ثانوية ليلى الغفارية للبنات نوير الدوسري ان وزارة التربية وضعت خمس عشرة دقيقة فقط تعويضا لطلبة المرحلة الابتدائية عما فقدوه من مهارات جذرية للفترة الماضية، مشيرة الى أن هذا ليس حلا جذريا للمشكلة القائمة، ولا يفي بالغرض المطلوب منه.



وقالت الدوسري لـ «الأنباء»: ان الحل يكون بتخصيص فصل دراسي لتعويض المتعلمين عما فقدوه من مهارات، ويكون ذلك لجميع المراحل التعليمية وليس فقط الابتدائية، لافتة الى أن الاختبارات المسحية لطلبة المرحلة الثانوية أثبتت أيضا أنهم في أمس الاحتياج لدراسة هذا الفاقد التعليمي كما فعلت المملكة العربية السعودية بوضع 3 فصول دراسية، الفصل الأول يخصص لتعويض الفاقد والفصلان الآخران للسنة الحالية وإيقاف نظام تقسيم الفصل والعودة كاملة واستغلال جميع أيام الأسبوع.



وأوضحت أن أي حلول أخرى لا تفي بالغرض وتبقى حلولا شكلية وردة فعل لحظية وستكبر المشكلة ككرة الثلج ويستحيل علاجها، مبينة أن المشكلة ليست سهلة وتحتاج لقرار شجاع لتدارك الخطر.