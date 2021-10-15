الجونة- خلود أبوالمجد

وسط أجواء مبهجة بما تم إنجازه في مركز الجونة للمؤاتمرات بعد الحريق الذي اندلع، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من الفنانين والاعلاميين، ليبدأ الحفل بكلمة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الذي توجه خلالها بالشكر لجميع الحضور، والترحيب بوجودهم، وقال: في بداية هذا المهرجان دعونا نتذكر هذا الرجل العصامي المهندس انسي ساويرس، فلولا هذا الرجل ما كان لهذا الكيان وجود.

وأضاف: المهرجان في دورته الحالية دليل واضح على ما يحظي به من مكانة عالمية، وعلى الرغم من معاناة العالم من جائحة كورونا اجتازت مصر تلك المحنة، ووجودكم اليوم أكبر دليل على ذلك، ومصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال السياح، كما أن الفن يسهم في تطوير سلوكيات البشر ومنحهم الثقة.

ليصعد بعدها المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة إلي خشبة المسرح بصحبة الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان والذي قال: انا طالع مع يسرا للتأكيد على انها الداعم الرئيسي للمهرجان منذ بدايته، لترد يسرا عليه قائلة:«انا سعيدة بتواجدي مع عائلة ساويرس، فهم ضهر ودعم».

ليستكمل المهندس سميح كلمته قائلا:«نحتفل هذا العام بخامس دورة، وكل سنة بتكون أصعب مما سبقها، وعلى الرغم من أننا نحاول كل عام ان نكون اكثر تنظيما، ودائما تحدث ظروف خارجة عن ارادتنا، ليعتذر ساويرس عن تأخير انطلاق الحفل لمدة نصف ساعة، وقال:«العام المقبل لن يحدث ذلك مرة أخرى».

ويصعد بعدها الفنان سيد رجب على المسرح ليشارك بالحكي والتعليق على فيديو عرض لتكريم النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في هذا العام، ومنهم الكاتب والمؤلف وحيد حامد، والكاتب مصطفي محرم، الفنانين يوسف شعبان، احلام الجريتلي، دلال عبدالعزيز،هادي الجيار، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، واخرون من صناع السينما المصرية والعالمية.

ليصعد بعدها مدير المهرجان انتشال التميمي، ليرحب بالحضور، قائلا:«خلال السنوات الماضية نفخر اننا قدمنا مشروعا ناجحا في خريطة المهرجانات الدولية، وصاحب الفضل في ذلك هو فريق المهرجان الذي عمل بجهد حتى وصل الى تلك المكانة، ويتحول من شخص لم يشاهد افلاما الى خبير في المهرجانات الدولية.



ليقدم لجان التحكيم، وهي: لجان تحكيم مسابقة النجمة الخضراء (الممثلة المصرية أروى جودة، المخرج كيفان مشايخ، الصحافية رنا نجار)، أما مسابقة الافلام الروائية القصيرة(المخرج والمنتج المصري تامر عشري، مبرمجة الأفلام أليس خروبي، الممثلة المغربية نادية كوندا، الصحافية والناقدة الإيطالية إي نينا روث، ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري)، وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المنتج الكوري الجنوبي جاي جيون، بالإضافة إلى المخرجة الأمريكية كيم إيه سنايدر.

كما تضم لجنة التحكيم المخرج الأردني الهولندي محمود المساد، والمنتجة الفلسطينية مي عودة.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المنتجة المكسيكية مارتا سوسا.

وتضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، وسارة هوش المؤسس، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم، ويشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين.

وتضم لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) الصحفية والناقدة الأسترالية هيلين بارلو، إضافة إلى الصحافية الإيطالية ميكيلا مانينتي، وكذلك الصحافي المصري محمد نبيل، أما فيما يخص لجنة تحكيم نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) فتتكون من إندو شريكنت، إضافة إلى المخرج الكوري الجنوبي تشانج هو باي، والمنتج والمخرج الفلسطيني السويدي محمد قبلاوي.

كما طلب انتشال التميمي من المخرج امير رمسيس المدير الفني للمهرجان والفنانة بشري رئيس العمليات والشريك المؤسس في المهرجان الصعود على خشبة المسرح لأخذ الصورة التذكارية.

قدمت بعدها الاعلامية ناردين فرج مقدمة الحفل الفنانة هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا لتقدم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، حيث بدأت هند كلمتها بوصفه بالفارس الذي يضحي بحياته من أجل انجاح عمل، ليتسلم الفنان احمد السقا تكريمه ويهدي جائزته لعدد من الاشخاص المؤثرين في حياته، وقال:«احب اتوجه بالشكر لإدارة المهرجان علي تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، أود ان احكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة مني زكي، حدوتة مجموعة اصحاب كانوا بيحبوا السينما، ويحلموا يشاركوا فيها واقصى طموحهم يقدموا مشهد أو اتنين، حتى جاء فيلم اسماعلية رايح جاي، الذي احدث طفرة في المعدات والايرادات، وربنا وفقني اني اكون جزء من تلك الطفرة ، وأضاف قائلا:«أهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم، الأول لاثنين عاشا مع بعض ونجحا مع بعض، الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، والاهداء الثاني لرجل انجب 3 رجال وما حدث امس كان اكبر دليل وهو المهندس انسي ساويرس، والاهداء الثالث لزبي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته بالمستشفي، وسألني انت بيسموك نجم ليه فقلت له علشان بيلمع في السما، فقال لي: «خد كل حاجه من النجم الا البعد»، الرهداء الرابع لزوجتي ام اولادي مها الصغير، والاهداء الاخير لأمي السيدة نادية السروجي».

ووسط مفاجأة للحضور صعدت الفنانة لبلبة لتقدم تكريما خاصا للفنان سمير غانم، وقالت: يشرفني النهارده اني اتكلم عن عشرة العمر الذي عملت معه 7 افلام، هو صانع السعادة الذي صنع كوميديا خاصة به هو فقط، ونحن اليوم هنا لكي نقول له وحشتنا.. هو الفنان سمير غانم، ليتم بعدها تقديم فقرة استعراضية خاصة مكونة من اسكتشات استعراضية لأبرز أعماله.

واختتم الحفل بتقديم احدث اغاني الفنان محمد رمضان التي تحمل عنوان«جو البنات»بمشاركة ريد ون، وسالكسو، لتفاجئه الفنانة بشرى بباقة من الزهور على خشبة المسرح، ليرد محمد رمضان:«الصلح خير».