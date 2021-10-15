الجونة - خلود ابوالمجد

عقد مهرجان الجونة السينمائي مؤتمرا صحافيا للنجم أحمد السقا، وذلك بمناسبة تكريمه بالدورة الخامسة من عمر المهرجان، بعدما تسلم تكريمه في حفل الافتتاح الذي منح خلاله جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

قدم المؤتمر انتشال التميمى مدير المهرجان، ووجه السقا الشكر للحضور في بداية كلمته وقال إنه فخور بالتواجد أمام جميع وسائل الإعلام المصري والعربي والأجنبي. وردا على سؤال حول وصفه السينما بعد 67 وقبل فيلم «إسماعيلية رايح جاي» لم تكن على المستوى فى كلمته بحفل الافتتاح، واتهامه بالانتقاص من هذه الفترة السينمائية، قال السقا موضحا ما فهمه البعض من حديثه بشكل خاطئ: «لم ألغ تاريخ السينما السابق، وإنما كنت بتكلم على التقنيات ودور العرض، وأعوذ بالله لا يمكن أن أنتقص من أفلام عظيمة اتعملت، أنا قلت إن الأفلام قبل إسماعيلية رايح جاي لم تأخذ حقها من الإمكانيات والتطوير، فكانت القدرات أعلى من الفنانين لكن بدون إمكانيات، ولو حد فهم كلامى غلط فأنا أعتذر».

وأضاف السقا: «أنا قلت كمان إني من المحظوظين إنى جيت في عصر التكنيك الكبير دا، لأنها بدأت معايا في فيلم«شورت وفانلة وكاب»، فنحن صورنا باستخدام تكنيك لأول مرة وتحديداً الدرون وكان أول مرة يتم استخدامها، والحمد لله إنى ظهرت فى هذا العصر، وأنا اتجرب فيا الأكشن واشتغلت بقلب ميت زي ما بيقولوا».

وأضاف السقا أن متعته الوحيدة هي الوقوف أمام الكاميرا، مؤكدا أنه يشعر بأنه يذهب للعب، لأن الله أنعم عليه بالعمل في شيء محبب له.

وأشار السقا إلى أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وأنه كان الأول علي الدفعة لمدة 4 سنوات، وأنه درس الإخراج.

وأشار السقا إلى أن الكاميرا تصور القلوب وليس الوشوش، وممثل الأكشن لا بد أن يكون قلبه جامد ويحافظ على عوامل الأمان، موضحا أنه تعرف على أندرو ماكنزي وكون فريقا مصريا للأكشن.

من جانبه قال المنتج محمد العدل، إنه يشعر بالرعب ولديه خلاف مع أحمد السقا لأنه يرفض العمل مع دوبلير ويفضل العمل بنفسه منذ فيلم مافيا، معبرا عن سعادته بتكريم السقا واعتبره تكريما له وللجيل بالكامل.

وأعلن النجم أحمد السقا عن تعاقده على المشاركة فى بطولة مسلسل «الاختيار 3» فى رمضان المقبل بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز.