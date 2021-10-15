مصطفى صالح



كشفت إحصائية رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، عن حجم القروض الإسكانية التي حصل عليها المواطنون من البنوك التجارية بالكويت خلال شهر أغسطس الماضي، دون احتساب القروض الممنوحة من بنك الائتمان، والتي بلغت نحو 196 مليون دينار، وذلك بمتوسط يومي 6.3 ملايين دينار للقرض الواحد.



وبحسب البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إجمالي القروض المقسطة مستوى 13.64 مليار دينار، وهو أعلى مستوى لها خلال العقد الماضي، وهي القروض الشخصية طويلة الأجل التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.



ومنذ بداية العام الحالي، فقد لامست قيمة القروض السكنية التي حصل عليها المواطنون من البنوك التقليدية مستوى المليار دينار، حيص حصلوا على نحو 936 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.



جدير بالذكر، أن بنك الائتمان الكويتي يمنح المواطنين قرضا بقيمة 70 ألف دينار لشراء أو بناء أو ترميم سكنهم الخاص، ولكن قيمة هذا القرض قد تكون غير كافية للكثير من المواطنين لبناء منزل جديد، وبالتالي يلجأون الى البنوك التجارية للحصول على قرض سكني إضافي تحت مسمى القرض المقسط، وذلك لاستكمال بناء البيت.