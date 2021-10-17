أبواب المحافظة مفتوحة أمام المبادرين ونمد يدنا لكل الأفكار التي تعزز رؤيتنا للتطوير والتجميل



أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام المبادرين الذين يمتلكون أفكارا وتصورات لتعزيز رؤيتنا في التطوير والتجميل، وتمد يدها لكل الأفكار التي تتلاقى مع خطتنا التي رسمناها لإحداث نقلة نوعية لعاصمتنا.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجراها الخالد في بنيد القار مساء الجمعة ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق الى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وأضاف الخالد أن خارطة الطريق التي وضعتها المحافظة ليست لإزالة المخالفات فحسب بل هي مشروع كبير ورسائل تخاطب جميع مؤسسات المجتمع المدني، داعيا الجميع كلا من موقعه الى تحمل مسؤولياته في تجميل العاصمة وجعلها محافظة صحية، ومطلبنا في التطوير والتجميل يتطلب انتفاضة إدارية ومجتمعية وإرادة مشتركة تتعاون فيها كل مكونات المجتمع والقطاعات المختلفة وأبناء المناطق، مجددا التأكيد على أن التعاون مفتاح التقدم والتطوير المنتظر.



وذكر ان مخالفات البناء والعشوائيات داخل الأبنية في مناطق العاصمة تقف حجر عثرة أمام مسيرة التنمية المستهدفة، وزيارتنا الى بنيد القار ورؤيتنا للعقارات التي تستغل جميع المساحات المخصصة للطوارئ وللتهوية كغرف تتكدس بها العمالة تعد كارثة بحقهم وحق الوطن ولا يمكن السكوت عنها.



وحول الإخلاءات الجزئية والكلية من العقارات المخالفة والتي تتكدس بها العمالة لتصحيح أوضاعهم، لفت الى أن جميع الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الجهات ذات الشأن تأتي في إطار الحفاظ على سلامة القاطنين وكرامتهم وتطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين، كاشفا عن 9 عقارات متهالكة جاهزة للهدم من قبل ملاكها بعد إخلائها، والقضاء على أكثر من 70% من مخالفات البناء في بنيد القار، آملا أن تتحق رؤية المحافظة في عاصمة بلا مخالفات وتسريع عمليات التجميل والتطوير المنشود.