تركز رواية «ولد فاطمة» على الأبعاد الإنسانية والوجدانية والاجتماعية والنفسية للطفل، ويمكن القول إنها تكاد تكون «صرخة» احتجاج وتنديد بكل ما يخدش حياء وبهاء عالم الطفولة الكريستالي الشفيف، وينتقص من براءته وعفته، مع توجيه اصبع الاتهام إلى الأهل، جريا مع المثل القائل: «الآباء يأكلون الحصرم، والأبناء يضرسون».

وقد أجاد الروائي الكويتي جاسم العمران في إضاءة السراديب المعتمة لأبطال روايته، ففضح العقلية الأسرية المتزمتة، والتربية الكلاسيكية العقيمة، وأطلعنا على جوانب مهمة من حياة الأطفال والناشئة، بل والأسرة العربية في الكويت بأسلوب واقعي ناقد للمفاهيم وللرؤى المغلوطة التي تسود مجتمعاتنا العربية والمنظومة الأسرية فيها، وامتلك الكاتب أدوات إبداعية جيدة عبر من خلالها عن رؤيته للحياة المعاصرة بكل تشابكاتها، وقدم علاجات ناجعة، وانحاز إلى المنطق في قيادة بطل قصته إلى مصير شبه محسوم.

أما اللغة فجاءت واضحة، مأنوسة، مكثفة، إذ لم نشهد شططا في السرد، ولا استرسالا حدثيا زائدا على الحاجة. مع توجيه تحية إلى التربية المدرسية والاجتماعية الحديثة.

خلاصة القول إن باكورة أعمال الروائي الكويتي جاسم العمران الموسومة بـ «ولد فاطمة» هي بداية ناضجة، تبشر بثمار إبداعية أنضج في قادمات الأعمال.