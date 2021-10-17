أعلنت بلدية الكويت عن طرح بسطات سوق السلع الموسمية في منطقة اسواق الري للاستغلال لمدة 6 أشهر فقط وفق الشروط والضوابط الواردة في «لائحة الاسواق العامة» الصادرة بالقرار الوزاري رقم 151/2006.

وطالبت البلدية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط بالتقدم بطلباتهم مصحوبة بالمستندات الثبوتية الى مراقبة الاغذية والاسواق بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية فرع بلدية العاصمة في الشويخ خلف ادارة الجوازات والهجرة في الفترة من 24/10/2021 الى 28/10/2021 أثناء الدوام الرسمي، ولن ينظر الى الطلبات المقدمة قبل هذا الاعلان او بعد انتهاء موعد تقديم الطلبات، علما انه سيتم السحب بالقرعة العلنية لمن تنطبق عليهم الشروط يوم الاثنين 15/11/2021 الساعة 9 صباحا في مقر مركز بلدية اسواق الري.