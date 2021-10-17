موّلت «العون المباشر- مكتب اليمن»، مخيم اليمن الطبي الجراحي المجاني في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، وتم خلاله إجراء 155 عملية جراحية تكللت بالنجاح.



وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر باليمن، معالي العسعوسي، إن مخيمات اليمن الجراحية حققت نقلة نوعية من خلال العمليات المتخصصة التي أجرتها في عدة محافظات لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف الجراحة والعلاج.



وأضافت ان المخيم الجراحي في عدن شهد إقبالا كبيرا جدا من المرضى غير القادرين على الوصول للرعاية الطبية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلد، وكان المخيم ملاذهم للحصول على العلاج والعمليات المجانية.



وجاء المخيم ضمن مساهمة العون المباشر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم بإنهاء الأمراض السارية بحلول عام 2030، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير سبل الحصول على الأدوية للجميع.



فيما قال منسق مشاريع الصحة بمكتب العون المباشر في اليمن فريد الدهمشي، إن الفريق الطبي قام بفحص 635 حالة مرضية توافدت على المخيم وذلك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن عملية تسجيل الحالات تمت في الفترة من 20 - 25 سبتمبر.



وأضاف أن المخيم أجرى في الفترة من 2 - 15 أكتوبر 155 عملية متخصصة منها 100 جراحة للوزتين و16 ترقيع طبلة الأذن، و12 جراحة الخصية المهاجرة و27 جراحة الشفة الأرنبية.



وأشار إلى أنه تم تجهيز حالات إضافية بسبب الإقبال الكبير على المخيم وستتم جدولتهم خلال الأيام المقبلة بمخيم إضافي.



وأفاد الدهمشي بأن المخيم أقيم في مركز 22 مايو الجراحي التخصصي ونفذته مؤسسة نهد التنموية بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان في محافظة عدن.



وأكد أن «العون المباشر» حرصت على تنفيذ المخيم وفق خطة وقائية واتخذت الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وثمنت العسعوسي، جهود جميع الشركاء والمتطوعين وفريق العون المباشر في تنفيذ المخيم.



جدير بالذكر أن العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981 ولديها 31 فرعا، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع.



ومكتب العون المباشر باليمن عضو في الكتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي: كتلة الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة برنامج الأغذية العالمي، كتلة المياه والإصحاح البيئي منظمة اليونيسف، كتلة الصحة منظمة الصحة العالمية، الكتلة اللوجستية (خدمة الطيران الإنساني) برنامج الأغذية العالمي.