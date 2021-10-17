أشاد المستشار الإعلامي لإدارة القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية النجاة الخيرية طلال فاخر بالتفاعل المميز من المتبرعين مع مشروع «7 سنابل لأهل القرآن» الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح فاخر أن المشروع يهدف إلى دعم 7 مشاريع قرآنية هي: كفالة حافظ، وكفالة محفظ، وكفالة حلقة، والحقيبة القرآنية، وكفالة حلقات الإسناد، وتأهيل وتطوير المعلمين، والسهم الوقفي.

وأضاف: هذه المشاريع تسهم في تعليم القرآن الكريم وعلومه وآدابه وفق منهجية متميزة، وتخريج جيل حافظ ومتقن للقرآن الكريم ومتخلق بأخلاقه، والارتقاء بمعلمي ومعلمات القرآن من خلال التدريب والتطوير، ونشر ثقافة القرآن الكريم وتعاليمه في المجتمع، والحث على حفظه وتعلمه.

ودعا إلى الاستمرار في دعم المشروع حتى اكتماله، مبينا أن باب المساهمة ما زال مفتوحا، من خلال الاتصال على 1800082، أو موقع جمعية النجاة الخيرية عبر الرابط: https://alnaj.at/13460a25.