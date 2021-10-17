الخشتي: المقر الجديد للبنك في العقيلة مساحته 2000 متر وتم تسلمه من «البلدية»

عدد المستفيدين من خدمة القرض الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي بلغ 1600 مواطن



دعا نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف الإشرافيين في البنك للتعريف عن استراتيجية البنك في مركز الائتمان للتدريب.



جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء التنويري الخاص باستعراض استراتيجية البنك للأعوام 2020-2025، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.



وذكرت المتحدثة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي أن استراتيجية البنك ارتكزت على 5 أهداف، هي: خلق بيئة عمل جاذبة، صحية وفاعلة، تحقيق الرضا للعملاء واكتساب ثقتهم، التحول الرقمي، تطوير قطاع الائتمان لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية، وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.



وأكدت الخشتي عن رؤية البنك ومكانته كمؤسسة حكومية رائدة تسعى الى اكتساب ثقة عملاء البنك وضمان تحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.



وأشارت إلى أهداف البنك المبنية على خلق بيئة عمل جاذبة وصحية للموظفين من خلال متابعة آلية التقييم الوظيفي عبر مؤشرات تقييم الأداء مع ضرورة الاستمرار في تطوير أداء الموظفين عبر إشراكهم في دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم الوظيفية، ومن ضمن أهداف البنك تحقيق رضا العملاء وكسب ثقتهم من خلال تبسيط وميكنة الخدمات وجعلها متاحة إلكترونيا (ONLINE) والتواصل مع عملاء البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتاحة على مدار الساعة، اذ يعول البنك على التحول الرقمي لتقليص الدورة المستندية للمعاملات.



من ناحية أخرى، أوضحت أنه تم تسلم الموقع الخاص بمشروع بنك الائتمان الكويتي في منطقة العقيلة من قبل بلدية الكويت بمساحة 2000 متر مربع والذي يتسع لعدد لا يقل عن 200 موظف وسيتم تجهيزه بجميع مواصفات المبنى الذكي.

ويتكون المشروع من 3 سراديب وطابق أرضي و3 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، وتم تقسيم المشروع على النحو التالي:



السراديب «الأول والثاني والثالث» تستخدم كمواقف لموظفي البنك على مساحة الأرض المخصصة بالكامل.



الطابق الأرضي والأول للمراجعين والموظفين.



الطابقان الثاني والثالث يستخدمان للموظفين.



وذكرت الخشتي أن البنك الآن بصدد طرح مناقصة لتنفيذ المشروع.



من جانب آخر، أكدت الخشتي فاعلية الخدمات الإلكترونية المقدمة من البنك. وذكرت أن عدد المواطنين المستفيدين من خدمة القروض الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) بلغت 1600 مواطن منذ إطلاق الخدمة.