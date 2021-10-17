محمود عيسى



توقع تقرير صادر عن شركة بيزنس ريسيرتش كومباني ان ينمو حجم سوق مكثفات الأكسجين العالمية من 1.92 مليار دولار في 2020 إلى 2.16 مليار دولار في عام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7%، وذلك في ظل الطلب المتنامي خلال جائحة كورونا.



ويرجع التغيير في اتجاه النمو في سوق مكثفات الأكسجين بشكل أساسي إلى استقرار الشركات في إنتاجها بعد تلبية الطلب الذي نما بشكل كبير خلال فترة انتشار وباء كورونا عام 2020، ومن المتوقع أن يصل سوق مكثفات الأكسجين إلى 2.92 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8%.



وكانت أميركا الشمالية في عام 2020 أكبر منطقة لسوق مكثفات الأكسجين وتلتها أوروبا في المركز الثاني.

أما المناطق المشمولة في تقرير سوق مكثفات الأكسجين فتضم منطقة آسيا ـ الباسيفيك وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية والأميركيتين والشرق الأوسط وأفريقيا.



وقال التقرير إن الزيادة في انتشار اضطرابات الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم تسهم في نمو سوق مكثفات الأكسجين، ويعد الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر أمراض الجهاز التنفسي المزمنة شيوعا على الصعيد العالمي.



وذكر التقرير نقلا عن منتدى الجمعيات التنفسية الدولية ان 384 مليون شخص يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، بينما يقضي هذا المرض على 3 ملايين شخص كل عام.



وقد أسفرت نتائج الاستبيان الصحي الوطني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن 4.6% من البالغين كانوا يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن أو انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن في عام 2019، علما بان اضطرابات الجهاز التنفسي تتطلب تدفقا إضافيا للأكسجين.

وتوفر مكثفات الأكسجين الكميات المطلوبة منه عن طريق إنتاجه من البيئة. لذلك، فإن الزيادة في انتشار اضطرابات الجهاز التنفسي هي الدافع لنمو سوق مكثفات الأكسجين.



ويقسم تقرير سوق مكثفات الأكسجين العالمية حسب النوع إلى أجهزة محمولة وثابتة. ومن حيث التكنولوجيا في جرعة النبض، التدفق المستمر، والبعض الآخر، عن طريق التطبيق في مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وسرطان الرئة، والالتهاب الرئوي، وغيرها، من قبل المستخدم النهائي في المستشفيات، الرعاية المنزلية، وغيرها، ومن حيث الاستخدام الى اكسجين طبي وصناعي.



ويقسم تقرير السوق العالمية لمركزات الأكسجين لعام 2021 ـ حسب النوع ـ الى أجهزة محمولة وثابتة، وحسب التكنولوجيا الى جرعات حسب النبض او التدفق المستمر.

اما حسب التطبيقات فيقسم الى معالجة أمراض الانسداد الرئوي المزمن، سرطان الرئة، الالتهاب الرئوي، واخيرا حسب المستخدم النهائي ويشمل المستشفيات، ووحدات الرعاية المنزلية وغيرها.



ويلقي التقرير نظرة عامة على السوق العالمية لمكثفات الأكسجين وتوقعات نمو حجم السوق واتجاهاته بالكامل، وقطاعات السوق، والمناطق الجغرافية ومحركات السوق، والقيود، وعائدات المنافسين الرائدة، والملامح، وحصص السوق.