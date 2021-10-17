العمر: مستمرون في دعم تنمية وتطوير قدرات الشباب الكويتي

كرمت الهيئة العامة للقوى العاملة بيت التمويل الكويتي (بيتك) لدوره الرائد في توفير فرص التدريب الميداني خلال العطلة الصيفية لمجموعة من الطلبة الكويتيين، ما يؤكد جهود «بيتك» المستمرة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير العنصر الوطني ودعم قدرات الشباب الكويتي المقبل على العمل في مختلف المراحل العمرية، بما يؤهل أجيالا متتالية من الشباب العامل القادر على خدمة وطنه ومجتمعه.



وجاء التكريم الذي تسلمه رئيس الموارد البشرية لمجموعة «بيتك» زياد العمر، من نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة سلطان الشعلاني، ليؤكد العلاقات المستمرة من التعاون بين الجانبين، وفي أعقاب مساهمة «بيتك» في تدريب مجموعة من الطلبة وفق برنامج تدريبى مكثف وشامل بهدف تهيئتهم للعمل بالقطاع الخاص، أو بشكل منفرد من خلال مبادرات ريادة الأعمال، وتدريبهم على آليات السوق، وحثهم على التوجه نحو العمل الحر، بما يتناسب مع إمكانات كل واحد منهم، ما جعل الفترة التدريبية التي قضاها الطلبة في «بيتك» بمنزلة تنمية وتوجيه لقدراتهم وتحفيز لطاقاتهم العملية وترسيخ للعديد من القواعد والأنماط والتطبيقات الادارية الكفيلة بمساعدتهم في تحقيق النجاح في حياتهم العملية.



وبهذه المناسبة، أكد زياد العمر على توجهات «بيتك» لدعم الخطط والسياسات الحكومية الرامية الى اعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية على قطاعات العمل غير الحكومية، مشيرا الى أن العنصر الوطني كان ولايزال يساهم في نجاح «بيتك»، عبر فريق متكامل من الموظفين المتميزين يعمل دون كلل لتطوير القدرات والامكانيات في كل نواحي العمل وبمختلف الأنشطة، بما يتناسب وطموحات وتطلعات «بيتك» وعملائه.



وأوضح العمر بانه في الوقت الذي اصبح فيه «بيتك» وجهة ومقصدا لمعظم الخريجين، ويتطلعون للعمل فيه والمشاركة بدور في نجاحاته على مختلف الاصعدة، فإن جهود تدريب الشباب والطلبة تحظى بنفس الاهتمام والتقدير من إدارة «بيتك» مثل عملية التوظيف، معربا عن القناعة الاساسية لدى «بيتك» بأن العنصر البشري محور النجاح الرئيسي لأي مؤسسة.



وتعد ممارسات «بيتك»، في مجال توظيف وتدريب القوى البشرية من العنصر الوطني، وما يوليه من أهمية كبرى لهذا المجال، إضافة مهمة واستراتيجية لجهود القطاع الخاص في دعم المشروع التنموي للدولة القائم على إفساح المجال أمام الشباب، وصقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم العملية، وإمكاناتهم العلمية وفق منهج تدريبي وتأهيلي يتبع أحدث نظم التدريب والتطوير.



وتؤكد الجوائز والتقديرات التي يحصل عليها «بيتك» نجاح سياساته وجهوده في مجال التدريب والتطوير، وحرصه على استقطاب الشباب الكويتي من الخريجين الجدد، وإلحاقهم بالعمل بعد إخضاعهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة ومتطورة مثل برنامج «فرصة» للطلبة الكويتيين الخريجين المتفوقين بالجامعات، المعد وفق أعلى وأفضل المستويات المعمول بها على مستوى العالم في مجال صقل وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وإطلاق طاقات العمل والإبداع لدى الشباب.