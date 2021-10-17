استقبل نائب رئيس مجلس إدارة شركة إن سي إم للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الكويت سيد سجاد حيدر، وذلك في حفل عشاء بمناسبة وصول دفعة جديدة من الكوادر الطبية والصحية من باكستان.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذه المبادرة جمعت كبار الشخصيات الباكستانية، الذين اكتسبوا سمعة طيبة في الأعمال التجارية والطبية وغيرها من المجالات في الكويت، وإدراكا لأهمية الجالية الباكستانية في المساهمة في الاقتصاد الكويتي، جاءت هذه الدعوة ضمن إطار توطيد العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون بين الكوادر المهنية من البلدين.



وفي هذا السياق، قال ناصر المري: «أود أن أشكر جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين على هذه الأرض الطيبة على دعمهم المستمر وجهودهم المبذولة في الكويت من حيث مواهبهم وخدماتهم المهنية وإخلاصهم في العمل، فلطالما عرف عن الباكستانيين حبهم لعملهم وإخلاصهم وتفانيهم فيه».



وأضاف: «من خلال تواجدي الدائم في سوق العمل، رأيت الكثير من المواهب الواعدة والعقول النيرة والأفكار الذكية التي يتمتع بها الفرد الباكستاني، حيث أعمل معهم على الدوام».



واستطرد المري: «خلال فترة تعاوني ومشاركتي في العديد من الاستثمارات ومشاريع الصناديق المشتركة بين الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية، تم تنفيذ العديد من الأعمال، من بينها المساهمة في إنشاء بنك ميزان الإسلامي الذي بات يمتلك الآن أكثر من 800 فرع وساهم في خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل للباكستانيين»؟



وأضاف: «أود أن أثني على جهود السفارة الباكستانية وأفراد الجالية الباكستانية على الدور الإنساني النبيل في تنظيمهم حملات منتظمة للتبرع بالدم والالتزام بها على مدار العام، حيث كان لنا أكثر من تعاون عن طريق مشاركة موظفي شركة إن سي إم للاستثمار في هذه الحملات ورعايتها لها والمساهمة بتشجيع المجتمع على العطاء ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية».



من جانبه، أعرب السفير الباكستاني سيد سجاد حيدر عن آرائه حول مدى فاعلية العلاقات الثنائية بين البلدين حيث قال: «نحن نسعد بالمحبة الكبيرة التي يكنها الشعب الباكستاني للشعب الكويتي حيث تحتضن الكويت نحو 100 ألف مقيم باكستاني، ويعتبر الباكستانيون المقيمون في الكويت بأنها بمنزلة الموطن الثاني لهم».