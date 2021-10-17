نواف الغربللي: «زين» في صدارة الشركات التي توفِّر أحدث أجيال تكنولوجيا الاتصالات



استعرضت زين قصة نجاح إطلاق تكنولوجيا الـ5G وريادتها كأول شبكة اتصالات تقدم الخدمات التجارية لهذه التكنولوجيا الثورية في السوق الكويتية وإطلاقها لأكبر شبكة للجيل الخامس في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافتها النسخة الـ 12 من المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة (MBBF)، الذي استضافته شركة هواوي العالمية في دبي، وسط مشاركة واسعة من قادة الشركات والهيئات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأبرزت زين أهم المحطات التي مرت بها في رحلة إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس من خلال شاشة عرض خاصة، إذ جاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان «اكتشاف الطريق نحو نجاح الجيل الخامس 5G - قصة زين»، التي قدمها الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي.



ويعتبر هذا المنتدى الدولي الذي تستضيفه شركة هواوي، ملتقى لأفكار القياديين وصناع القرار من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد شهدت هذه الفعاليات على مدار الـ 11 عاما الأخيرة الطفرات التكنولوجيا المتسارعة، واليوم تقدم النسخة الأخيرة الفرصة لكل من يعمل بصناعة الاتصالات للتواصل وإعادة بناء عالم رقمي متصل وذكي، وبالنظر إلى قائمة المتحدثين في المنتدى، فإن قادة القطاع على موعد لبحث واكتشاف كيف يمكن لتكنولوجيا النطاق العريض المتنقلة أن تشكل المستقبل وأن تطور حياة المجتمعات والصناعات.



وقال الغربللي في الحلقة النقاشية: دائما ما نتوسع في شراكاتنا الاستراتيجية مع شركائنا في قطاع التكنولوجيا حتى نستمر في تحقيق رؤيتنا نحو دفع عجلة التحول الرقمي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الحلول والمنصات للعملاء الأفراد، وعملاء قطاع المشاريع والأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، ليس في الكويت فحسب، بل وعلى مستوى أسواق المنطقة أيضا.



وأضاف: فخورن جدا بأن قصة إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس في زين كانت من أكثر عمليات الإطلاق كفاءة في تاريخ الشركة، خصوصا أن الأمر يتعلق بإطلاق تكنولوجيا جديدة وثورية مثل 5G على مستوى البلاد بأكملها وفي فترة زمنية قياسية، مع حرصنا على تقديمها بأعلى جودة بالتزامن مع الإطلاق العالمي في الأسواق العالمية. وتابع: خلال عملية إطلاقنا لخدمات الجيل الخامس، وضعنا أمام أعيننا نظرة استراتيجية ترتكز على مفهوم جوهري مهم جدا، وهو أن جودة الشبكة هي لبنة البناء الأساسية للنمو المستدام، لذلك فإن استثمارنا في البنية التحتية لشبكتنا، واستفادتنا من خبرات شركائنا العالميين، وتوظيف تجربتنا الرائدة في السوق المحلي، وتفاني فريق العمل، كانت من أهم العوامل التي أدت إلى نجاح هذا المشروع الضخم وتقديم شبكتنا بأعلى جودة ممكنة لعملائنا. وبين أن زين قامت بعد الإطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس بتنويع بيئة المنتجات الخاصة بخدمة 5G من خلال تقديم تشكيلة متنوعة من الأجهزة الذكية، وأجهزة الإنترنت ذات المواصفات الأعلى، مع توفير خيارات متعددة من الباقات لتلبية احتياجات ومتطلبات جميع شرائح العملاء، والتركيز على تقديم محتوى يقدم قيمة مضافة للعميل بالتعاون مع أكبر مزودي الخدمة في المنطقة، كما حرصنا على توفير باقات ترتكز على اهتمامات العملاء المختلفة كالترفيه وأمن المنزل والأجهزة الذكية وغيرها.



وأوضح الغربللي: واجهنا في الجائحة بعض الصعوبات في المحافظة على جودة الشبكة والخدمة المقدمة، نظرا للارتفاع الهائل في استخدام البيانات خصوصا خلال الأيام الأولى من الجائحة، وأثناء فترة الإغلاق، لكن استعداد بنية زين التحتية، وتأهب شبكتها مكننا من المحافظة على مركز الريادة الذي دائما ما كانت زين تحتله في السوق، وذلك بشهادة الجهات التنظيمية الرسمية مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات العالمية مثل Ookla Speedtest التي منحت زين جائزة «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» عن الربعين الأول والثاني من العام 2020، كما منحت Ookla شبكة زين السعودية جائزة «أسرع إنترنت ثابت في السعودية» عن النصف الأول من 2021، وهو اللقب الذي تحافظ عليه زين السعودية للمرة الثالثة على التوالي.



واختتم بقوله: ستظل زين في صدارة الشركات التي توفر أحدث أجيال تكنولوجيا الاتصالات والخدمات الرقمية لعملائها، فالعالم بأسره من حكومات ومؤسسات يتجه الآن إلى مرحلة التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، ومن البديهي أن شبكات الاتصالات المتنقلة التقليدية لن تتمكن من إرضاء الاحتياجات المستقبلية وفق ما هو موجود على أرض الواقع حاليا، لذلك فنحن نؤمن أن تكنولوجيا الجيل الخامس ما هي إلا بداية العصر الرقمي الحديث لمواكبة التغير النوعي في سلوكيات الاستخدام في كل مجالات الحياة.