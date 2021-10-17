

«تأثير السحر».. هذا ما تفعله بك حبتان من الكيوي



عندما تمارس الرياضة بانتظام وتصل بجسدك إلى مستوى الإرهاق، فقد تجد جسدك يمر بالإجهاد التأكسدي، وهي عملية يمكن أن تسبب الإصابة والإرهاق المفرط وتأخير الشفاء، ولكن هناك طريقة بسيطة للمساعدة في منع ذلك.



فقد كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاغاوا في اليابان، أن تناول فاكهة الكيوي كل يوم، يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي حيث قام الباحثون بتوظيف 30 من العدائين الذكور في سن الدراسة الجامعية، وقام نصفهم بتناول حبتين من الكيوي كل يوم لمدة شهرين، إلى جانب نظامهم الغذائي المعتاد وتدريبهم، في حين أن النصف الآخر لم يستهلك أيا من ثمار كيوي. وأظهرت النتائج أن تناول الكيوي يمكن أن يقلل من الآثار السلبية للتدريبات عالية الكثافة.



وتحتوي فاكهة الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الإجهاد التأكسدي.



والأفضل من ذلك، تحتوي فاكهة الكيوي أيضا على مادة البوليفينول، وهي جيدة للتحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما تحتوي على فيتامين «سي»، والذي يعتبر مفيدا من بين العديد من الفوائد لإصلاح أنسجة الجسم.

عن «سكاي نيوز»

