المشروع يضم 89 محطة كهرباء فرعية و4 محطات رئيسية بقوة 132 ك.ف

إنجاز الطرق الرئيسية للمشروع بمساحة 125 ألفاً و457 و52 متراً طولياً

اعتماد رمل الكسارة بدلاً من الرمل الطبيعي في الخلطة الجديدة للطرق

المدينة تشمل 10 مباني مدارس لمختلف المراحل الدراسية و12 مسجداً

اجرى اللقاء: عادل الشنان



أعلنت ممثل المهندس للعقد 1331 بمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.منى رجب عن انتهاء أعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية والرئيسية وتحديد 3260 قسيمة بالإضافة إلى محطات محولات الكهرباء الفرعية بعدد 89 محطة وخزان مياه للري في مشروع جنوب عبدالله المبارك السكني فعليا، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يخدم المشروع 28.362 نسمة بتكلفة 28 مليونا و990 ألف دينار.

وأكدت رجب، في لقاء خاص مع «الأنباء»، اعتماد التسليم الابتدائي لأعمال المشروع بنسبة 100‎%، موضحة أن دور الادارة العليا بالمؤسسة ومتابعتها لأعمال تنفيذ العقد وتوجيهاتها للجهاز الفني الاشرافي كانت من العوامل التي ساعدت في انجاز المشروع وفق البرنامج الزمني رغم ظروف جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من آثار. وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، كم قيمة العقد الأصلية وما الذي تضمنه المشروع من أعمال؟



٭ تبلغ قيمة العقد الأصلية 28 مليونا و990 ألف دينار ويتضمن إنجاز الطرق الرئيسية للمشروع بمساحة تبلغ 125 ألفا و457 و52 مترا طوليا، فيما تبلغ الطرق الرئيسية 361 ألفا و294 و834 مترا طوليا ومساحة «لوبات وباركات» 505 آلاف و245 و166 مترا طوليا.



كم عدد الكثافة السكنية المتوقعة للمشروع؟



٭ من المتوقع أن يخدم المشروع كثافة سكانية بإجمالي 28 إلفا و362 نسمة.



هل هناك حزام شجري للمشروع؟



٭ نعم، بالتأكيد يوجد حزام شجري ومساحات ومناطق مفتوحة تقدر بـ 8548 هكتارا.



ماذا عن المساحة الإجمالية للمشروع وكم عدد القسائم السكنية عليها؟



٭ تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 435.76 هكتارا أي ما يعادل 4 ملايين و357 ألفا و600 متر مربع وتضم قسائم سكنية بعدد 3260 قسيمة تم الانتهاء من تحديدها فعليا وباشر الاخوة المواطنون اصحاب القسائم الاعمال الانشائية للبناء، وذلك بعد اصدار اذونات البناء من بلدية الكويت في شهر مارس الماضي.



حدثينا عن مكونات المشروع؟



٭ بالإضافة إلى ما سبق ذكره من عدد القسائم السكنية، يضم المشروع مباني خدمة منها تابع لوزارة التربية ممثلة بعدد 10 مباني مدارس مختلفة المراحل الدراسية للبنين والبنات وما يتبع وزارة الأوقاف بعدد 12 مسجدا محليا ناهيك عن مباني مركز للإطفاء وفرع الغاز والكهرباء والبنشر وموقع محطة الوقود وموقع السراج المنير وموقع دار القرآن الكريم وموقع خزان مياه وموقع لـ 4 محطة كهرباء رئيسية بقوة 132 كيلو فولت بالإضافة الى المباني الأخرى المعتاد على إنجازها في كل مشروع سكني.



وما الذي يضمه مركز الضاحية الرئيسي؟



٭ يضم مركز الضاحية الرئيسي مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن ومركزا صحيا عاما وسوقا مركزيا ومركز تنمية مجتمع ووحدة اجتماعية ومكتب بريد ومبنى بلدية ومبنى خدمة مواطن ومخفر شرطة وحديقة أطفال ومبنى ديوانية كبار السن وموقع وحدة رعاية المسنين وموقعا لصالتي أفراح واحدة للرجال والأخرى للنساء وموقع حديقة عامة وموقع بيت الزكاة و3 مواقع مخصصة لنشاط أو أفرع البنوك.



ما أكبر عائق واجهكم أثناء تنفيذ أعمال المشروع؟



٭ أكبر عائق وتحد هو جائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار، مثل عدم توافر العمالة وعدم توريد المواد في مواعيدها، ولكن تم التصدي لهذا العائق بالتنسيق الدائم والتعاون بين الجهاز الاشرافي للمؤسسة والجهاز الاشرافي للمتعهد المنفذ للأعمال.



ما نماذج قسائم السكن الخاص في مشروع جنوب عبدالله المبارك؟



٭ كبقية نماذج القسائم في مختلف المشاريع الإسكانية والتي يطلق عليها بمسميات متعارف عليها مثل المربعة والمستطيلة والمشطوفة، بالإضافة الى نموذجين آخرين ولكن جميع النماذج بمساحة 400م2 تماما وهنا أود الإشارة إلى أن النموذج «المشطوف»، كما يطلق عليه عاميا، ذو لمسة جمالية مميزة إذا ما تم استغلالها جيدا وليس عيبا كما يرى البعض.



هل تم إنجاز وتركيب اللوحات الإرشادية المرورية؟



٭ نـعم، بالتأكيد لأن المشروع جاهز بنسبة 100‎% وهذا النوع من الأعمال من أجزاء المشروع، كما تمت تسوية كتف الطريق في المشروع وتركيب اللوحات الإرشادية ورصف الطرق بالإضافة إلى طباعة أرقام القسائم تسهيلا على المواطنين لإيجاد قسائمهم دون عناء.



في ظل الظروف الحالية والاستثنائية لجائحة كورونا، ما إجراءات الأمن والسلامة المتبعة؟



٭ من أعمال الأمن والسلامة المتبعة حماية لجميع المتواجدين في أرض الموقع لمشروع جنوب عبدالله المبارك، التعقيم اليومي والمستمر للمكاتب وسيارات النقل الجماعي «الباصات» والسيارات الخاصة لجميع المتواجدين وضمان التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تكرار عملية تعقيم دورات المياه يوميا إلى جانب الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة وتوفير الاحترازات الصحية من معقمات وقفازات للأيدي وأقنعة للفم والأنف.



تمكين العنصر النسائي

تعتبر م.منى رجب من أولى المهندسات اللاتي شغلن منصب ممثل المهندس في المشاريع الاسكانية، ما يعد تمكينا للعنصر النسائي في إدارة مشاريع المؤسسة.



باقة ورد



إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام ومنار الشامي على جهودها في التنسيق لعمل اللقاء.