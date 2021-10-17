أعلن سفيرنا لدى جمهورية اذربيجان سعود الرومي أن السلطات في باكو اتخذت قرارا بالسماح بدخول الكويتيين شرط تأكيد عدم الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد- 19) والحصول على التطعيم.



وقال السفير الرومي في بيان لسفارتنا في باكو إنه من خلال تنسيق سفارة الكويت مع الجهات الرسمية المختصة في اذربيجان، اصدر مجلس الوزراء الاذربيجاني يوم الجمعة قرارا يسمح بدخول المواطنين الكويتيين شرط الحصول على شهادة (بي سي آر) تكون نتيجتها سلبية وصالحة لمدة 72 ساعة قبل السفر وشهادة تثبت تحصين المسافر بجرعتين من لقاح مضاد للفيروس او شهادة المناعة التي تؤكد إصابة الشخص بالفيروس وتعافيه منه.



وأشار الى أنه فيما يخص من هم دون سن 18 عاما فإن عليهم تقديم شهادة (بي سي آر) تكون نتيجتها سلبية فقط.



وأفاد بأنه على ضوء هذا القرار ستقوم الجهات المعنية بفتح أجواء الطيران وتسيير الرحلات بين البلدين في القريب العاجل.