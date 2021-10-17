استقبلت جمعية العلاقات العامة رئيسها الفخري الشيخ خالد العبدالله بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الشخصيات المنتمية للجمعية، حيث اطلع على استراتيجية الجمعية ومشاريعها المستقبلية.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الشيخ خالد العبدالله أن الجمعية تسير بخطوات مدروسة لخدمة المجتمع وتنميته، وتعتبر من جمعيات النفع العام المؤثرة التي لها بصمة واضحة في تنمية المجتمع وتطوير العاملين في مجال العلاقات العامة، مثمنا جهود مجلس الإدارة.



وأشار إلى أهمية الفعاليات التي تنظمها الجمعية، ومنها جائزة التنمية المستدامة بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا نجاح الجمعية في تنظيم جائزة الكويت للعلاقات العامة التي لها أثر كبير في تطوير ادارات العلاقات العامة وخدمة العملاء في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.



من جهته، عبر رئيس الجمعية جمال النصر الله عن سعادته باهتمام الشيخ خالد العبدالله بجمعية العلاقات العامة وحرصه الدائم على متابعة وحضور الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها، لافتا الى أن مهنة العلاقات العامة في الكويت شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهناك اهتمام من الحكومة بهذه المهنة التي ثبتت أهميتها في ادارة الأزمات.



وأضاف النصرالله أن الجمعية بصدد تنظيم عدد من الفعاليات المهمة، ومنها مهرجان تكريم الصفوف الأمامية في أزمة كورونا، ومؤتمر وجائزة تكنولوجيا التعليم، هذا بالإضافة إلى أن لديها خططا تدريبية واستضافة محاضرين من الخارج وذلك لصقل خبرات ومهارات العاملين في مجال العلاقات العامة.