القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وقام بجولة بالسيارة داخل المشروع على عدد من الوحدات السكنية، حيث رافقه خلال الجولة كل من: د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية إلى شرح من د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الوحدات السكنية وما تتضمنه من خدمات للمواطنين.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة انه لا يفرح بما يتم انجازه من مشروعات قدر انشغاله بما لايزال يتعين تنفيذه من مشروعات مستقبلية، وقال «أحلم ببناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتراوح بين 500 و600 مليار جنيه لكل مليون وحدة سكنية وذلك دون حساب تكلفة الأرض»، مشيرا إلى أن القضية ليست قضية إسكان فقط، لكن يتعين الأخذ في الاعتبار أن من يعيش في مناطق غير آمنة سيكون رافضا لكل شيء. وقال السيسي إن «ما يتم من انجازات على أرض مصر هو دعم إلهي وليس بقدراتنا.. فالله يساعدنا لأننا غلابة، وهو العاطي الوهاب، فساعدونا أنتم بأن نأخذ بالأسباب».



من ناحية أخرى، قال الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي د.نيفين القباج خلال الافتتاح ذاته، إن جزءا من مشكلة الدولة خلال الفترة الماضية كان يكمن في الافتقار إلى البيانات المحددة والدقيقة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بجهود من أجل التحول إلى الرقمنة بهدف تكوين رؤية واضحة في كافة القطاعات بما يتيح إعطاء كل إنسان حقه وإنهاء الممارسات غير السليمة مثل الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق.



ونوه الرئيس السيسي بأن عدم وجود رقمنة للدولة المصرية جعلنا لا نرى الأمور بصورة صحيحة، وهذا الوضع استمر لسنوات، لافتا إلى أن البيانات لم تكن واضحة وبالتالي حدث استقرار لواقع غير دقيق وغير منضبط، وبه الكثير من الفساد بدليل كما ذكرت قبل ذلك «بأنني أملك بطاقة تموين في المنيا باسمي يتم بها صرف التموين».