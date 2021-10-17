المختارة ـ عامر زين الدين



دعا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط جميع الفرقاء والمعنيين إلى ضبط النفس والتخفيف من حدة التوترات والتشنجات ومنسوب الحملات السياسية والاعلامية التي رافقت وترافق ما حصل بشكل مؤسف في منطقة الطيونة وتداعيات تلك الاحداث الأليمة التي شهدناها، بهدف وأد الفتنة ومنع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بغية عودة الأمور إلى نصابها الصحيح.



وشدد جنبلاط على «احترام الحريات العامة وأحقية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ضمن القوانين المرعية الإجراء، وعدم التعرض لهذه الثوابت والمرتكزات تحت اي ظرف من الظروف، ورفض العنف بكل أشكاله وأنواعه، والركون إلى القضاء من اجل القيام بواجباته الكاملة، والإسراع في التحقيقات المطلوبة لكشف ملابسات الاحداث التي جرت بمنأى عن اي تشكيك او ضغوط».



وأردف ان «لبنان الدولة والوطن احوج اليوم كما جميع ابنائه اللبنانيين إلى التخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والازمات الخانقة التي يعيشها. ونتطلع إلى اجراء الاصلاحات الضرورية لوقف التدهور الحاصل في عناصر مقوماته وأسسه والحد من الهجرة المتفاقمة والمقلقة خصوصا لشبابه».



كلام النائب جنبلاط ورد ضمن استقبالات في قصر المختارة أمس، حيث عرض الاوضاع مع وفود وشخصيات بحضور النواب اكرم شهيب، د.بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وائل ابوفاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.