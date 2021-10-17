شارك مكتب الأمم المتحدة بالكويت ومجموعة تراش هيرو التطوعية بحملة تطوعية لتنظيف بر مشرف، والتي تستهدف زيادة الوعي البيئي والحفاظ على البيئة الطبيعية في الكويت.



وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ في تصريح صحافي، ان هذا المجهود والعمل الجماعي المتميز له وقع كبير في نفوس الجميع خاصة أنه يقام ضمن شهر أكتوبر الذي يتضمن يوم الأمم المتحدة في الـ 24 من كل عام إضافة إلى إطلاق حملة بعنوان «يوم الشباب والتعاطي مع التغيرات المناخية».



وعبر د. الشيخ عن سعادته بوجود هذا الجمع من المتطوعين سواء من الكويتيين أو غير الكويتيين في الحملة التي تستهدف تنظيف وتطهير منطقة مشرف خاصة المنطقة الديبلوماسية، معربا عن شكره لمجموعتي الأيادي الخضراء ومجموعة «سبريد ذا باشن» التطوعية.



وأضاف ان الحملة تأتي متناسقة مع المتغيرات المناخية بحيث يتم التعامل مع المخلفات المنتشرة من البر وإعادة تدويرها وتطويرها.



وتابع د. الشيخ أن منطقة مشرف من المناطق المميزة حيث اشتملت على المنطقة الديبلوماسية بالإضافة إلى مقر الأمم المتحدة الذي وفرته الكويت، والذي أطلق عليه مبنى الشيخ صباح الأحمد.



وأعرب د.الشيخ عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في جعل الكويت جميلة دائما وأبدا، موضحا أن علينا أن نتكاتف جميعا ونتعاون لما فيه خير ومصلحة الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.