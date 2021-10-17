محمد راتب



واصلت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملتها لتخضير البلاد وانطلقت من محافظة الأحمدي وتحديدا من منطقة فهد الأحمد مقابل الحديقة، وذلك بحضور المدير العام الشيح محمد اليوسف في مهمة جديدة نحو تخضير مناطق الكويت وتشجير شوارعها ضمن الموسم الزراعي الحالي.



وشهدت الفعالية حضورا واسعا من جمهور المواطنين من السادة المتطوعين الذين ساهموا بشكل واضح في انجاز العمل والتعاون مع الهيئة في غرس الشتلات وخلق بيئة خضراء.



وشكرت الهيئة محافظة الاحمدي الذين رحبوا بالحملة وأعلنوا تعاونهم ودعمهم الكامل في تسخير كل طاقات المحافظة وتذليل كافة العقبات والصعوبات من اجل انجاح العمل والوصول الي أفضل نتائج ممكنة.



ودعت الهيئة الجميع للحفاظ علي المساحات الخضراء والشتلات المزروعة وعدم العبث بها وكذلك دعت المهتمين والمتطوعين للمشاركة في الحملات المقبلة والعمل المشترك وان هذه الحملة هي بمنزلة عمل وطني من المقام الاول وهدفه خدمة الوطن.