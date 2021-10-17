«نحتاج إلى إصلاح هذا الكوكب وليس للبحث عن مكان آخر للعيش فيه»
الأمير وليام منتقداً سياحة الفضاء عقب تصاعد إطلاق المليارديرات رحلات فضائية لاعتبارات تجارية لا علمية.
«36 لافتة في أهم ميادين أميركا لتذكيره بخسارته للانتخابات»
مجموعة من 8 جمهوريين أميركيين معارضين لترامب، وضعوا لافتات بميادين أميركية شهيرة تحمل عبارة «ترامب خسر ولا مزيد من إعادة فرز الأصوات»، بكلفة ربع مليون دولار.
«نقص عمال التحميل بالموانئ وسائقي النقل يسبب غياب السلع من الأسواق»
بل سيمون، مدير وولمارت السابق، يحذر من نقص السلع في موسم إجازات الأعياد القريب.
«لا تساعدني مالياً ومهووسة بالسيطرة ولذا أعول نفسي»
لوردس ليون، ابنة مادونا، المغنية الأميركية الشهيرة، تؤكد أنها تدفع رسوم جامعتها وإيجار شقتها من عملها الشخصي دون مساعدة والدتها المسيطرة.