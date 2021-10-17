«لا تساعدني مالياً ومهووسة بالسيطرة ولذا أعول نفسي»

لوردس ليون، ابنة مادونا، المغنية الأميركية الشهيرة، تؤكد أنها تدفع رسوم جامعتها وإيجار شقتها من عملها الشخصي دون مساعدة والدتها المسيطرة.