أحمد مغربي



في خطوة رائدة لتنظيم الأراضي الفضاء في مدينة الكويت، تقدمت شركة إدارة المرافق العمومية بطلب إلى البلدية لتنظيم الأراضي الفضاء وتشغيلها وإدارتها كمواقف سيارات سطحية منظمة ذات لمسة جمالية هدفها استقطاب الأعداد المتزايدة من السيارات في العاصمة.

ووفقا لمصادر مسؤولة تحدثت لـ «الأنباء»، فإن «المرافق العمومية» وجهت كتابا إلى مدير عام بلدية الكويت تعلن من خلاله استعدادها لتسلم الأراضي، كما أنها مستعدة لإخلائها متى ما طلب منها ذلك، مشيرة إلى انه تم طلب تحديد الأراضي الفضاء التي تقع في نطاق هذه المبادرة وتحديد موعد اجتماع تنسيقي بين الطرفين لمناقشة الموضوع.



وتعد تلك المبادرة جيدة في ظل النقص الكبير بمواقف السيارات في المدينة، والتي باتت مصدر قلق بالغ وأمرا مؤرقا بالنسبة لأجهزة التخطيط العمراني.

ولفتت المصادر إلى انه نظرا لزيادة التوسع في العقارات التجارية، فإن الفجوة في مواقف السيارات تتسع وتخلق معضلة واسعة يصعب حلها.