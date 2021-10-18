عبدالحميد الخطيب



بخطوات واثقة يسير المخرج الشاب شملان النصار في مجال الاخراج بثبات، مستخدما موهبته في تقديم أعمال فنية متنوعة ومدروسة بعناية، وها هو يصعد سلم التميز والابداع درجة، حيث يقدم لنا تجربة مختلفة من خلال إخراجه لعدد من الاعلانات بطريقة مبتكرة تؤكد انه سيكون اسما بارزا في عالم الإخراج بالمستقبل.



شملان انتهى أخيرا من تصوير أغنيتين وإعلان بمناسبة موسم عودة المدارس. وفي هذا الصدد، قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الحمد لله أصداء أعمالي الجديدة إيجابية جدا بين الجمهور، وهذا يحملني مسؤولية ويدفعني الى مزيد من التركيز في اختيار ما أقدمه حتى ينال رضا الناس، مستدركا: الاغنية الأولى بعنوان «على الموعد» وهي فكرة وإنتاج «allovergroup» لصالح وزارة الاعلام، ومن كلمات وألحان وغناء بشار الشطي، ويشاركه الغناء شهد العميري، توزيع ربيع الصيداوي، إشراف عام خالد الرفاعي.



وتابع: الاغنية الثانية الخاصة بموسم عودة المدارس، هي «رجعنا للمدرسة»، غناء رهف العنزي، كلمات وألحان عبدالله الشامي، توزيع يعقوب، مكس عبدالله العماني، تنفيذ شركة «Tyatro kw production» بالتعاون مع «سراي للعطور»، أما إعلان «عودة المدارس» فهو كوميدي لصالح شركة «بصمة» ومن تنفيذ «Tyatro kw production». وأضاف شملان: أشكر شركة «allovergroup» على الانتاج الجميل لأغنية «على الموعد»، والشكر موصول للمشرف العام على العمل المخرج المبدع خالد الرفاعي، وأثمن ثقته الدائمة فيّ، كما أشكر «Tyatro kw production» و«سراي للعطور» و«بصمة» لما تقدمه من دعم لنا، ولن أنسى توجيه الشكر الى فريق العمل معي فهم شركاء النجاح، متمنيا أن يكون دائما عند حسن ظن الجمهور به، واعدا بالعديد من المفاجآت في القادم من الأيام.